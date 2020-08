Jetzt fanden französische Forscher erstmals Hinweise für eine mögliche Übertragung über dieeiner Mutter auf dasBereits im Vorfeld wurden Forschungen betrieben, die darauf hindeuteten, dass eine Übertragung von der Mutter auf das Ungeborene möglich ist, einen konkreten Hinweis gab es bis dato noch nicht. Daniele de Luca und seine Kollegen von der Universitätsklinik von Paris Saclay hat in einer Fallstudie, die er in Nature Communications vorstellte darauf hingewiesen, dass eine Übertragung des Virus über die Plazenta möglich ist. Eine schwangere Frau wurde mit Symptomen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abstrich brachte ein positives Ergebnis.

Proben am Enddarm des Kindes, die eine Stunde nach der Geburt und drei sowie 18 Tage später vorgenommene Tests, zeigten ebenfalls ein positives Ergebnis an dem Neugeborenen. Dieaus den Bronchien des Babys waren ebenfalls positiv. Wissenschaftler konnten ähnliche neurologische Symptome feststellen wie bei Erwachsenen. So war das Gehirn durch eine Entzündung angeschwollen. Der Studie zufolge wurde der Körper steif und das Baby extrem reizbar, heißt es weiter in Nature Communications. Das Baby erholte sich innerhalb von drei Wochen fast vollständig aus eigener Kraft. Mutter und Kind konnten als genesen entlassen werden.