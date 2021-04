In Baden-Württemberg finden vom 25. Mai bis zum 4. Juni diestatt. Für viele stellt sich die Frage: Wie sieht es da mit demaus? Dieerschwert die Urlaubsplanung. Wer nicht unbedingt ins Ausland, wie etwa nach Griechenland reisen will und auch nicht in eine der Modellregionen an der Nord- oder Ostsee , für den gibt es auch die Möglichkeit,anzusteuern. Doch gilt auch hier weiter ein, deshalb sind lediglichmöglich, allerdings fordert die Landesregierung Baden-Württemberg dazu auf, auf überregionalezu verzichten. Reisende müssen mit verstärkten Kontrollen und Zugangsbeschränkungen an tagestouristischen Hotspots durch die örtlichen Behörden rechnen.