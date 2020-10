Es gibt eine Corona-Fall im Umfeld des Kanzlers von Österreich Sebastian Kurz. Ein Mitarbeiter ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Corona Österreich: Infektion mit Coronavirus im Umfeld von Kanzler Kurz

Der Regierungschef sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) seien am vergangenen Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen, teilte das Kanzleramt am Montag mit. Der betroffene Mitarbeiter sei am vergangenen Dienstagabend noch negativ getestet worden. Bis zum Vorliegen ihres eigenen Testergebnisses hätten Kurz und Kogler alle Termine abgesagt. Das Ergebnis wird am späten Montagabend erwartet. Als Vorsichtsmaßnahme würden nun auch alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters umgehend getestet. Davon betroffen seien rund 20 Menschen.

Corona in Österreich: Zahlen in der Alpenrepublik weiter hoch

Die Infektionszahlen in Österreich sind weiter hoch. Das Gesundheitsministerium meldete am Montag fast 9000 aktive Fälle. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 05.10, 16 Uhr) :

Zahl der Infizierten: 49.427

Zahl der aktiven Fälle: 8984

Zahl der Genesenen: 39.094

Zahl der Toten: 818

Auf die Hauptstadt Wien entfallen weiter die meisten Fälle. Dort sind aktuell 4515 Menschen infiziert.