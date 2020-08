In den USA gibt es die meisten Infizierten mit bisher mehr als 4,77 Millionen Infektionen,

gefolgt von Brasilien mit 2,8 Millionen Fällen

und Indien mit 1,9 Millionen.

Impfstoff, der die Deswegen suchen Experten, Forscher und Pharmaunternehmen weltweit nach einem, der die Corona-Pandemie aufhalten könnte. Doch wie ist der Stand bei der Entwicklung eines Impfstoffes? Die Meldungen schwanken zwischen Hoffnung und eher pessimistischen Prognosen. Die WHO hatte bereits am Wochenende allgemein zu corona erklärt, sie rechne nicht mit einem baldigen Ende der Corona-Krise. Die Pandemie werde "sicher sehr lang" andauern.

Das ist der Stand bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich am Dienstag optimistisch, dass es bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff schnelle Erfolge geben könnte. Er sei zuversichtlich, dass es so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff geben könne, sagte der CDU-Politiker. „Wir haben sehr vielversprechende Kandidaten, sehr vielversprechende Daten. Wenn das gelänge in den nächsten Monaten, wäre das tatsächlich die schnellste Impfstoffentwicklung der Menschheitsgeschichte.“

Jens Spahn: Anlass für viel Optimismus bei Impfstoff

Abgeschlossene klinische Phasen werde es sicherlich in den nächsten sechs Monaten geben. Spahn zufolge finden zur Zeit bereits Studien in „Phase drei“ statt, in denen am Menschen und „im Alltagsinfektionsgeschehen“ getestet werde. Das geschieht seinen Angaben zufolge vor allem in anderen Ländern mit größerem Ausbruchsgeschehen, nicht in Deutschland. „Dass wir da Ergebnisse, Erkenntnisse, abgeschlossene klinische Studien haben, da bin ich sehr sicher. Wie die dann am Ende aussehen, das kann ich ihnen nicht sagen. Aber ich sag nochmal, Stand heute, 4.8., besteht Anlass für viel Optimismus.“

Video WHO: Corona-Risiko steigt, wenn es kühler wird Mehr zum Video

US-Unternehmen Novavax: Erste Impfstoff-Tests gegen Corona an Probanden mit Erfolg

experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma hat nach Angaben des Herstellers bei ersten Tests ermutigende Ergebnisse gezeigt. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten alle Probanden Antikörper gegen das Coronavirus SARS CoV-2 entwickelt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Eines der Unternehemen, die nach einem Impfstoff suchen, ist Novavax aus den USA. Einder US-Biotech-Firma hat nach Angaben des Herstellers bei erstenermutigende Ergebnisse gezeigt. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten allegegen das Coronavirus SARS CoV-2 entwickelt, erklärte das Unternehmen am Dienstag.

Impfstoff-Studie zu Corona-Impfstoff ohne schwere Nebenwirkungen

Bei den 131 Teilnehmern im Alter von 18 bis 59 Jahren habe es keine schweren Nebenwirkungen gegeben, hieß es weiter. Die Ergebnisse der in Australien durchgeführten Tests wurden jedoch noch nicht von unabhängigen Forschern geprüft und veröffentlicht.

Die ersten klinischen Tests mit wenigen Freiwilligen prüfen vor allem die Verträglichkeit eines Impfstoffs, dessen Wirksamkeit muss anschließend in wesentlich größeren Studien geprüft werden. Bislang ist noch nicht klar, ob und wie lange die Antikörper die Probanden tatsächlich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen können.

1,6 Milliarden Dollar für Tests und Produktion von Corona-Impfstoff

Novavax hat von der US-Regierung für die Impfstoffentwicklung Anfang Juli 1,6 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen. Damit soll die Durchführung eines großen klinischen Tests mit bis zu 30.000 Teilnehmern und die Produktion von 100 Millionen Dosen des Impfstoffs NVX-CoV2373 finanziert werden. Die Firma hofft, diesen großen klinischen Test im Herbst zu starten. Weltweit gibt es zahlreiche Impfstoff-Kandidaten.

WHO: Bis Corona-Impfstoff kommt, die Hygieneregeln einhalten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor zu viel Optimismus bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gewarnt. "Im Moment gibt es kein Allheilmittel, und vielleicht wird es nie eines geben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deshalb sei weiterhin der beste Schutz, alle Standardregeln zum Schutz vor Corona wie etwa

das Tragen von Masken,

häufiges Händewaschen

und Abstandhalten

Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus geforscht, dabei werden verschiedene Ansätze verfolgt. Auch die deutschen Unternehmen Biontech und Curevac sind daran beteiligt. zu befolgen. Weltweit wird derzeit unteran der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus geforscht, dabei werden verschiedene Ansätze verfolgt. Auch die deutschen Unternehmen Biontech und Curevac sind daran beteiligt. CureVac und Biontech erhielten als erste deutsche Firmen die Genehmigung zur klinischen Prüfung eines möglichen mRNA-basierten Impfstoffs gegen SARS-CoV-2.

Biontech hat Studie mit Corna-Impfstoff gestartet