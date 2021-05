Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, habenerst Anfang April eine schon länger zirkulierende Virusvariante per Zufall entdeckt. Scheiterten aber bei der Suche nach ihrem Ursprung wegen fehlender Hinweise in internationalen Datenbanken. Bei Ihrer Analyse mehrererwurde die Mutation E484K nachgewiesen, die eigentlich untypisch für diese Region ist. Diesekonnte keinem Land zugeordnet, gilt aber als gefährlich, da sie eine gewisse Resistenz gegen die Impfungen haben soll.

Teams von Evolutionsbiologen ausund Schweden machten sich auf die Suche nach dem Ursprung des. Sie entdeckten passende Genomnachweise von Laboren aus Frankreich , der Schweiz , Belgien, Deutschland (Bayern), England Spanien , den Niederlanden , Irland und Portugal sowie aus den USA. Dabei stelltenfest, dass ein großer Teil, der in Europa vorgekommenen Fälle auf Reisende zurückzuführen war, die aus Kamerun zurückkehrten. Da Kamerun aber nur 48 Genome in eine internationale Datenbank hochgeladen hatte, fehlte die Variante, die in Litauen jetzt festgestellt wurde. Dass das betreffende Genom in der Datenbank nicht gefunden wurde, war für die Wissenschaftler nicht verwunderlich.untersucht weniger als ein Prozent der ins Labor geschickten PCR-Proben auf neue. Es ist zu vermuten, aber nicht nachweisbar, dass die Linie in Kamerun ihren Ursprung nahm – und sich von dort aus weiterverbreitet.