Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Freitag einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Besonders in Baden-Württemberg gibt es Städte mit hohen Fallzahlen. Dort liegt keine Stadt mehr unter dem Grenzwert von 50. Auch in Karlsruhe sind die Zahlen am Freitag unverändert hoch. So ist die Lage in der Stadt.