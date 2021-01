Die Bevölkerung schränke ihre Mobilität deutlich weniger ein als im ersten Lockdown im Frühjahr, beklagt Lothar Wieler, Präsident des RKI.

Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs wurde zurückgewiesen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kann sich auch Grenzschließungen vorstellen.

Käme eine ganztägige Ausgangssperre würde es das Ende von Tagesausflügen und Reisen bedeuten.

Bundesinnenministerium schließt Grenzkontrollen nicht aus

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schließt die Bundesregierung auch nationale Grenzkontrollen nicht aus. Für die Bund-Länder-Gespräche am Dienstag lägen derzeit alle denkbaren Optionen auf dem Tisch, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. Ob und inwieweit eine entsprechende Entscheidung getroffen werde, bleibe aber den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten vorbehalten. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine einheitliche europäische Corona-Strategie angemahnt. «Sollte dies weiter nicht gelingen, wären Grenzkontrollen sinnvoll.»

Wird aus der Reisewarnung ein Reiseverbot

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Tourismus nahezu zum Erliegen gekommen. Doch Reisen und Urlaub sind weiterhin möglich, wenn auch mit Einreisebestimmungen der jeweiligen Reiseländern. Das Auswärtige Amt rät auch von nicht notwendigen und touristischen Reisen ab. Mittlerweile gilt in vielen Städten und Landkreisen die 15-Kilometer-Regel, die ab einem Inzidenzwert von über 200 gilt. Damit wären sämtliche Flugreisen aus touristischen Zwecken verboten. Ob ein eventuelle allgemeines Reiseverbot verhängt werden, oder ob es weiterhin bei Reisewarnungen bleibt, auch das könnte Thema beim nächsten Corona-Gipfel am 19. Januar sein.

Laut Auflistung des Robert Koch-Instituts gibt es folgende Risikogebiete.

Benelux-Region

Laut RKI gelten die gesamten Niederlande (inklusive autonomer Länder) als Risikogebiet. Auch ganz Belgien und ganz Luxemburg sind inzwischen (wieder) Risikogebiete.

Frankreich

Kontinentalfrankreich gilt als Risikogebiet – ausgenommen ist die Insel Korsika. Auch die französischen Überseegebiete Französisch-Guyana, Französisch-Polynesien und St. Martin gelten als Risikogebiete.

Österreich und Ungarn

Das RKI weist ganz Österreich mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal als Risikogebiet aus. In Ungarn wurde inzwischen das gesamte Land zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Island

Die gesamte Region Island gilt derzeit nicht mehr als Risikogebiet.

Schweiz

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die gesamte Schweiz.

Großbritannien und Irland

Das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Gibraltar zählen als Risikogebiet. Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete Isle of Man und die Kanalinseln. Hier gilt nur die Insel Jersey als Risikogebiet. Auch ganz Irland ist Risikogebiet.

Spanien, Portugal und Gibraltar

Ganz Spanien gilt als Risikogebiet. Auch das an Spanien grenzende britische Überseegebiet Gibraltar steht auf der Liste. In Portugal gilt nun das gesamte Land als Risikogebiet, ebenso die autonomen Azoren.

Italien

Inzwischen gilt auch ganz Italien als Risikogebiet. Das gilt auch für den Vatikan.

Tschechien und Slowakei

Ganz Tschechien gilt ohne Ausnahmen als Risikogebiet. Gleiches gilt für die Slowakei.

Slowenien und Kroatien

Kroatien gilt nun ohne Ausnahmen als Risikogebiet. Ebenso ist es im benachbarten Slowenien.

Türkei und Griechenland

Von Reisen in die Türkei wird abgeraten. In Griechenland gelten die folgende Regionen derzeit als Risikogebiete: Westmakedonien, Westgriechenland, Attika, Zentralmakedonien, Ostmakedonien und Thrakien, Thessalien, Nördliche Ägäis und Peloponnes.

Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen

Inzwischen gilt das gesamte Gebiet Dänemarks mit Ausnahme der Färöer Inseln und Grönland als Risikogebiet. Ebenso eingestuft ist mittlerweile ganz Schweden. In Norwegen sind die Provinzen Oslo, Vike, Innlandet, Rogaland und Trondelag als Risikogebiete eingestuft. In Finnland gilt die Region Uusimaa als Risikogebiet, hierzu gehört auch die Stadt Helsinki.

Rumänien, Moldau und Bulgarien

Ganz Rumänien wird als Risikogebiet eingestuft. Das gilt auch für das Nachbarland, die Republik Moldau. Auch Bulgarien gilt komplett als Risikogebiet.