Neuinfektionen, Fallzahlen und Inzidenzen. Auch im Landkreis Gießen sind zu hohe Fallzahlen gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt massiv an. Am vergangenen Samstag waren über 23.000 neue Fälle gemeldet worden. Doch immer wieder kommt es auch zu Fehlern bei der Meldung vonund. Auch imsind zu hohe Fallzahlen gemeldet worden.

Corona Landkreis Gießen: Fehler bei der Meldung von Fallzahlen

Das Gesundheitsamt im Landkreis Gießen hat am Montag seine Corona-Zahlen korrigiert. Das berichtete die Gießener Allgemeine unter Berufung auf eine Mitteilung des Gesundheitsamts. Durch Schreibfehler von Namen sei es vereinzelt zu Doppelmeldungen gekommen, heißt es auf der Internetseite des Gesundheitsamtes unter der Meldung der Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gießen hatte zuletzt etwa 100 Punkte über dem vom Robert Koch Institut angegebenen Wert gelegen, was eine auffällige Abweichung darstellte. Der am 8. November gemeldete 7-Tage-Inzidenz-Wert lag bei 278,9. Das Gesundheitsamt korrigierte ihn am Montag auf 196,2. Auch die Zahl der Menschen, die wieder genesen sind wurde korrigiert, weil Personen eingerechnet wurden, die sich noch in Quarantäne befinden.

Die Tabelle zeigt die zunächst falsch gemeldeten Zahlen und die korrigierten Werte

© Foto: Screenshot Homepage Landkreis Gießen

Corona Zahlen Gießen: Diese Fallzahlen meldet der Landkreis am Montag

Die korrigierten Zahlen hat das Gesundheitsamt am Montag auf seiner Homepage veröffentlicht. Das sind die konkreten Zahlen (Stand 9.11., 15 Uhr):

Zahl der aktiven Fälle: 1254

Zahl der Infizierten: 2138

Zahl der stationär Behandelten: 21

Zahl der Toten: 7

Zahl der Genesene: 877

Inzidenz: 196,2

Corona Landkreis Gießen: So hoich sind Neuinfektionen und Inzidenz laut RKI am Dienstag

Das RKI veröffentlicht täglich die Zahlen der Städte und Landkreise in einem Dashboard. Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des Landkreises oder Bundeslandes.

Das sind die Zahlen im Detail (Stand 10.11., 0:00 Uhr Uhr):

Zahl der Infizierten: 2059

Neuinfektionen: 166

Zahl der Toten: 7