Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Baden-Württemberg sinken.

Ab Montag 28.06. gelten weitere Lockerungen der Regeln für die Gastronomie.

Was gilt bei der Testpflicht in der Gastronomie in Baden-Württemberg?

Ist Public Viewing zur Fußball-EM möglich?

Endlich wieder auf ein Bier in die Stammkneipe oder die Portion Spaghetti beim Lieblingsitaliener statt zu Hause genießen und in der Sonne auf dem Marktplatz einen Eisbecher löffeln. In Baden-Württemberg dürfen Restaurants, Kneipen und Cafés seit Montag (28.06.) ohne Einschränkungen öffnen - vorausgesetzt die Inzidenz liegt unter 35.Welche Öffnungsschritte für die Gastronomie in BW gelten und wo eine Testpflicht gilt.

Corona Verordnung Gastronomie BW: Lockerungen der Regeln bei Inzidenz unter 35 ab Montag 28.06.2021

Baden-Württemberg lockert wegen der stark gesunkenen Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen auf breiter Front. Neben Lockerungen der Regeln bei Treffen. Sollen ab einer Inzidenz von unter 35 alle Einschränkungen in der Gastronomie wegfallen Auch der sogenannte 3G-Nachweis für Genesene, Geimpfte oder Getestete entfällt. Das heißt die Testpflicht in der Gastronomie entfällt auch für die Innenbereiche bei einer Inzidenz unter 35.

Testpflicht in der Gastronomie in Baden-Württemberg: Brauche ich einen Test fürs Restaurant?

Ohne einen tagesaktuellen Schnelltest war kein Restaurantbesuch in Baden-Württemberg möglich. Nun entfällt die Testpflicht in der Gastronomie in allen Regionen mit einer Inzidenz von unter 35. Das sind Stand 28.06. alle Städte und Landkreise in Baden-Württemberg

Corona Regeln Shishabar und Raucherbar: Darf ich in der Kneipe rauchen?

Raucherinnen und Raucher müssen trotz der zahlreichen Lockerungen weiter auf die Zigarette oder die Shisha in ihrer Lieblingsbar verzichten. Denn Rauchen ist in Kneipen und Bars unabhängig von der Inzidenz nicht gestattet. Im Außenbereich ist die Zigarette oder Shisha allerdings erlaubt - unabhängig von der Inzidenz.

Corona Regeln BW: Das gilt aktuell für private Treffen, Einkaufen und Impfung

Corona-Zahlen BW weiter gesunken - Inzidenz niedrig - Delta-Anteil nimmt zu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt nun bei 7,3 nach 7,9 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt am Samstag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Gleichzeitig steigt der Anteil der Infektionen mit der Delta-Variante.

Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der Schwelle von 35. Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Heilbronn mit jetzt 31,6. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Karlsruhe mit 1,6.

Behörden: Kein größeres Public-Viewing bei Fußball-EM

Wegen der Corona-Pandemie wird es klassische größere Public-Viewing-Veranstaltungen während der Fußball-Europameisterschaft in Baden-Württemberg nicht geben. „Öffentliche TV-Übertragungen etwa in einem Biergarten werden jedoch analog zu Kulturveranstaltungen behandelt, sind also unter den jeweiligen Auflagen der Corona-Verordnung möglich“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. So dürften Gastronomen Fußballübertragungen zeigen. Es müssten dabei die für die Gaststätten geltenden Regelungen beachtet werden - also etwa die Begrenzung der Gästezahl oder die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. „Je nach Inzidenz gelten die drei „G“: genesen, getestet oder geimpft.“