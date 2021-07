Die Corona-Zahlen in Deutschland und die Fallzahlen und Inzidenzen in Baden-Württemberg sind aktuell sehr niedrig. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in BW aber rechnet damit, dass sich dieauch im Südwesten in den kommenden Wochen durchsetzen wird. Der Anteil dieser zuerst in Indien entdeckten Variante wird laut LGA mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen und die noch vorherrschendeverdrängen, wie eine Sprecherin der Behörde in Stuttgart mitteilte.