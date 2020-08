Frankreichs Hauptstadt deutlich an. Deshalb gilt Paris wieder als Zone, in der das Coronavirus aktiv zirkuliert. Ein entsprechender Erlass wurde am Freitag veröffentlicht. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt aktuell inHauptstadt deutlich an. Deshalb gilt Paris wieder als, in der daszirkuliert. Ein entsprechender Erlass wurde am Freitag veröffentlicht.

Mehr Corona-Neuinfektionen in Paris - Welche Einschränkungen drohen?

Auch das Département Bouches-du-Rhône, in dem die Stadt Marseille liegt, ist von der neuen Einstufung betroffen. Das bedeutet, dass die regionalen Behörden dort das öffentliche Leben einschränken können - theoretisch etwa durch das Schließen von Restaurants oder Märkten oder die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Diese Städte in Frankreich sind wegen Corona-Neuinfektionen gefährdet

20 weiteren Départements sei man aktuell besonders wachsam. Die Städte Paris und Marseille seien aktuell besonders gefährdet, sagte der Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde, Jerôme Salomon, am Freitag. Die Behörden hatten zuvor bereits gewarnt, dass die Zahl der In etwasei man aktuell besonders wachsam. Die Städteundseien aktuell besonders gefährdet, sagte der Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde, Jerôme Salomon, am Freitag. Die Behörden hatten zuvor bereits gewarnt, dass die Zahl der Neuinfektionen in den Metropolen besonders bei jungen Menschen steige . „Es sind dicht besiedelte Orte, Orte mit vielen Bevölkerungsströmen, viel Verkehr, vielen jungen Menschen, die intensiv sozial aktiv sind“, so Salomon.

Große Zahl an Neuinfektionen in Paris und Marseille - so ist die Lage

Ob es in der Folge konkrete Maßnahmen in Paris oder Marseille geben wird, war noch offen. Schaut man etwa in Paris auf die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner, liegt die Stadt mit mehr als 60 Fällen in der roten Zone. Blickt man allerdings auf die Auslastung der Intensivbetten, ist die Stadt bisher im grünen Bereich gewesen. Laut „Le Parisien“ könnte die hohe Zahl der Neuinfektionen in Paris auch leicht verzerrt sein - unter anderem wegen Corona-Tests an den Flughäfen.

Aktive Corona-Viruszone - Gebiete in Frankreich nicht automatisch eingestuft

Die Einstufung als aktive Viruszone ist in Frankreich bei einer Schwelle von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner möglich - geschieht aber nicht automatisch. Bei der Einstufung wird etwa berücksichtigt, ob es sich um sogenannte Cluster handelt und Infektionsketten nachvollziehbar sind.

Aktuelle Fallzahlen - Frankreich ist schwer von der Corona-Krise getroffen