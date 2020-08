Die Fallzahlen in der Corona-Krise steigen in Europa und vor allem weltweit seit Wochen stärker an. Bisher gibt es - Stand Sonntag, 23-08.2020 - global 23,2 Millionen Infizierte.

Die USA (bisher 5,66 Millionen Infizierte/176.362 Tote),

Brasilien (bisher 3,58 Millionen Infizierte/114.250 Tote)

und Indien (bisher 3,04 Millionen Infizierte/56.706 Tote)

haben die stärksten Zuwächse.

Deutschland aus mit den Neu-Infektionen mit dem Coronavirus, den Covid-19-Todesfällenund den Corona-Genesenen aus? Die Zahlen stiegen hierzulande in den vergangenen Wochen, erste Stimmen aus der Politik fordern wieder schärfere Corona-Regeln. Hier sind die aktuellen Zahlen des Sonntag 23.08.2020. Doch wie sieht es heute inaus mit denmit dem Coronavirus, denund denaus? Die Zahlen stiegen hierzulande in den vergangenen Wochen, erste Stimmen aus der Politik fordern wieder schärfere. Hier sind diedes Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland von

Corona-Zahlen Deutschland am Sonntag wie immer niedriger

Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI am Sonntag deutlich weniger positive Testergebnisse gemeldet als noch am Samstag, als es mit 2034 Neuinfektionen einen neuen Höchststand seit Ende April gegeben hatte. Am Sonntag, 23.08.2020, berichtet das RKI von „nur“ 782 Fällen binnen der letzten 24 Stunden. Die relativ niedrige Zahl im Vergleich zum Vortag war zu erwarten, da viele Gesundheitsämter in Deutschland am Wochenende keine Fallzahlen melden.

Corona Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen in der Übersicht

Zahl der Infizierten: Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 232.864 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Sonntagmorgen (Datenstand 22.08.2020, 00.00 Uhr) meldet.

Zahl der Toten in Deutschland: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.269.

Das bedeutet: Es gibt 2 Tote mehr als am Vortag

Genesene vom Coronavirus: Bis Samstagmorgen hatten 207.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Genesene Infizierte im Vergleich zum Vortag: Im Vergleich zum Vortag haben erneut 500 Menschen die Infektion überstanden.

Corona Reproduktionszahl: So hoch ist laut RKI der R-Wert in Deutschland

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen laut Mitteilung von Samstag, 22.08.2020 in Deutschland bei 1,13 (Vortag: 1,02).Das heißt, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona-Wert: Das ist der Sieben-Tage-R für Deutschland

Zudem nennt das RKI das so genanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser am Samstag bei 1,16 (Vortag: 1,12). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen auch in Baden-Württemberg

Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg hat die Marke von 40.000 überschrittent: 40.034 Fälle wurden bereits am Samstag gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit demInfizierten inhat die Marke vonüberschrittent:wurden bereits am Samstag gemeldet. Das sind 202 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Aktuellere Zahlen für BW lagen am Sonntag noch nicht vor.

Bundesländer diskutieren über schärfere Corona-Regeln

Corona-Infektionen werden in verschiedenen Bundesländern Forderungen nach neuen Corona-Regeln laut. Bayern etwa schließt eine Verschärfung der Schutzauflagen auch für private Feiern nicht aus. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen – steigende Infektionszahlen und neue Gefahrenherde - sehr genau und mit Sorge“, sagte der für die Koordinierung der Corona-Maßnahmen zuständige Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Angesichts wieder steigenderwerden in verschiedenen Bundesländern Forderungen nach neuen Corona-Regeln laut. Bayern etwa schließt eineauch für private Feiern nicht aus. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen – steigende Infektionszahlen und neue Gefahrenherde - sehr genau und mit Sorge“, sagte der für die Koordinierung der Corona-Maßnahmen zuständige Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) warnt: „Wenn wir merken, dass die Eigenverantwortung nicht weit genug geht, werden wir wieder stärker einschränken müssen", sagte er mit Blick auf private und öffentliche Feste.

Bundesweit Einheitliche Corona-Regel zu Festen nicht in Sicht

Die Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Teilnehmergrenze für private Feiern stößt unterdessen in mehreren Bundesländern auf Widerstand, berichtet die dpa Demnach befürworten etwa Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz grundsätzlich eine einheitliche Obergrenze für Familienfeiern, Geburtstagspartys oder Hochzeiten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Länder wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern lehnen diese ab.

Kramp-Karrenbauer für Maskenpflicht in Schulen und am Arbeitsplatz