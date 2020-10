Impfstoffe, aber auch Medikamente, die eine Ansteckung mit dem Covid-19 verhindern sollen. Doch bis ein Impfstoff verfügbar ist, soll es mindestens bis Anfang des Jahres 2021 dauern, und selbst dann wäre er noch längst nicht für alle verfügbar. Tausende Wissenschaftler weltweit forschen intensiv im Kampf gegen die Corona-Pandemie . Sie entwickeln, aber auch, die eine Ansteckung mit dem Coronavirus und den Ausbruch der Krankheitverhindern sollen. Doch bis einverfügbar ist, soll es mindestens bis Anfang des Jahresdauern, und selbst dann wäre er noch längst nicht für alle verfügbar.

Boehringer arbeitet an Medikament gegen das Coronavirus

Corona. Hierbei konzentrieren sich die Wissenschaftler des Unternehmens, das alleine am Standort Biberach mehr als 6300 Menschen beschäftigt, unter anderem auf die Entwicklung eines neuen Antikörpers. Er soll das gefährliche Virus direkt ausschalten. Auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim arbeitet im Forschungszentrum Biberach an einem Medikament gegen. Hierbei konzentrieren sich die Wissenschaftler des Unternehmens, das alleine am Standort Biberach mehr als 6300 Menschen beschäftigt, unter anderem auf die Entwicklung eines. Er soll das gefährliche Virus direkt ausschalten.

Doch wie kann das funktionieren? Laut Boehringer Ingelheim hat das Sars-CoV-2-Virus „Bindestellen“, mit denen es an die Zellen des Menschen andockt, um sie zu infizieren. Dabei handelt es sich um das so genannte Spike-Protein. Der neue Antikörper soll dieses Protein direkt angreifen und so eine Infektion mit dem Coronavirus verhindern. Wichtig dabei: Er soll das Virus angreifen, nachdem es in den Körper eingedrungen ist und bevor es menschliche Zellen infizieren kann.

Antikörper gegen das Coronavirus schon weit fortgeschritten

Der „Frankfurter Allgemeinen“ gegenüber sagte Unternehmenschef Hubertus von Baumbach, Boehringer arbeite gemeinsam mit den Forscherteams

des Universitätsklinikum Köln,

der Universität Marburg

und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)

bereits seit Monaten an das Virus neutralisierenden Antikörpern, wobei ein Kandidat schon sehr weit fortgeschritten“ sei. Wann der Antikörper zur Verfügung stehen könnte, ist allerdings unklar.

So könnte der neue Antikörper gegen Corona eingesetzt werden

Baumbach berichtet in der FAZ, dass es sich bei dem neuen Antikörper um einen „sehr konkreten therapeutischen Ansatz“ handle. Das Medikament könnte etwa Menschen aus Risikogruppen verabreicht werden, also Mitarbeitern in der Medizin oder Ältere mit Vorerkrankungen. Die Idee sei es, „den Antikörper zu geben, sodass er als Waffe schon im Körper vorhanden ist, sollten sich diese Menschen mit dem Virus infizieren.“ Dadurch würde der Krankheitsverlauf potenziell verkürzt und vermindert werden, erklärte Baumbach dem Blatt.

Er schränkte aber auch ein, dass Boehringer noch nicht in der klinischen Entwicklung stehe, und dass solch ein Corona-Antikörper nicht den Bedarf an Impfungen ersetzen könne. Er sei vielmehr als eine Ergänzung zu sehen.

Auch US-Präsident Trump erhielt Antikörper gegen Covid-19

US-Präsident Donald Trump. Er bekam den experimentellen Antikörper-Mix REGN-COV2 des Testphase. Ein offenbar ähnlich wirkendes Medikament erhielt der an Corona erkrankte. Er bekam den experimentellen Antikörper-Mixdes US-Pharmakonzerns Regeneron . Das Mittel befindet sich derzeit noch in der

Der Wirkstoff ist eine Kombination aus zwei speziell entwickelten Antikörpern, die sich ebenfalls an das Spike-Protein des Coronavirus binden und so dessen Struktur deformieren können sollen. Auch hier soll damit verhindert werden, dass das Coronavirus menschliche Zellen angreifen kann. Die Kombination aus zwei verschiedenen Antikörpern soll laut Regeneron verhindern, dass der Erregervirus Sars-COV2 mutiert, also sich so verändert, dass er nicht mehr mit Medikamenten behandelt werden kann.

Erste Studien zeigten laut Regeneron, dass REGN-COV2 die Virusmenge in den Lungen von Corona-Patienten reduziert. Infizierte, die nicht im Krankenhaus behandelt wurden, erholten sich demnach schneller von ihrer Infektion als Patienten in der Kontrollgruppe, die ein Placebo-Mittel erhielten.

Konsortium zur Bekämpfung des Coronavirus

Boehringer ist Mitglied im Konsortium CARE (Corona Accelerated R&D in Europe). In dem Zusammenschluss bündeln 37 Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen ihr Wissen im Kampf gegen das Coronavirus.

Boehringer baut bei seinen aktuellen Forschungen auf das Wissen über die Struktur des Pandemie-Virus, aber auch auf bereits vorhandene Erkenntnisse aus früheren SARS-Antikörpern auf, wie es im Unternehmen heißt. Dabei hilft auch die „Wirkstoff-Bibliothek“ des Unternehmens, in der rund 1 Millionen Substanzen gespeichert sind. Boehringer hat laut FAZ bisher einen zweistelligen Millionenbetrag für die SARS-CoV-2-Forschung ausgegeben.

Das ist der Boehringer-Standort in Biberach

Fakten und Zahlen rund um den Boehringer-Standort in Biberach.

Das Werk Biberach ist dem Unternehmen zufolge das größte internationale Forschungs- und Entwicklungszentrum von Boehringer Ingelheim.

Es handelt sich um den größten Standort in Europa für die Herstellung von biopharmazeutischen Wirkstoffen auf Basis von Zellkulturen, globaler Launch-Standort für diese Wirkstoffe.

In Biberach arbeiten mehr als 6300 Menschen bei Boehringer, das sind 12 Prozent der weltweiten Mitarbeiterzahl und 40 Prozent der Mitarbeiterzahl in Deutschland.