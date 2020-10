Wegen der Corona-Pandemie konnten viele ihren Sommerurlaub nicht so planen wie sonst. Anstatt mit dem Flieger nach Spanien oder Griechenland, machte man Urlaub zuhause. Auch jetzt wollen die Menschen die Herbstferien ausnutzen um noch einmal richtig aufzutanken bevor der Winter kommt. Urlauber haben in diesem Jahr eine neue Form des Verreisens für sich entdeckt - das Campen. Die Corona-Pandemie hat für einen Boom in der Caravan-Branche gesorgt. Die Vorteile beim Campen während Corona liegen auf der Hand: Abstände können besser eingehalten werden, die Urlaubsroute kurzfristiger angepasst und an der Frischluft ist das Infektionsrisiko laut Einschätzungen von Experten geringer.