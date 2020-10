Die Zahl der Infizierten hat in Polen am Samstag (3. Oktober 2020) eine neue Rekordwert erreicht. Die Behörden registriertenmit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Das hat dasin Warschau jetzt mitgeteilt. Am meisten betroffen istim Süden des Landes. Ebenfalls stark betroffen ist Pommern und die Region um, dort wurden 277 Fälle innerhalb 24 Stunden registriert.