Am 22.03. haben Bund und Länder beim Corona-Gipfel über die aktuelle Pandemie-Lage diskutiert.

Nach einer Sitzung, die bis tief in die Nacht dauerte, stand fest: Über Ostern (1. bis 5. April) wird es einen verschärften Lockdown geben. Dieser soll dafür sorgen, dass die Corona-Zahlen nicht mehr so stark steigen, im besten Fall sinken.

Ministerpräsident Markus Söder gibt heute eine Regierungserklärung ab.

Wie ist die Lage im Freistaat am Mittwoch, 24.03.2021? Inzidenz, Fallzahlen und Co. im Überblick.

Lockerungen nach Ostern – Söder gibt Erklärung ab

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird sich am Mittwoch im Landtag mit einer Regierungserklärung zur Corona-Politik seines Kabinetts den Abgeordneten stellen und die weitere Pandemie-Politik abstimmen. Die Staatsregierung hatte am Dienstag beschlossen, wegen der über Bayern hinwegrollenden dritten Corona-Welle bis Ostern keine weiteren Lockerungen der Schutzmaßnahmen zu gewähren. Erst nach den Ferien soll es zu kleineren Erleichterungen kommen, etwa beim Handel oder bei der Außengastronomie.

Corona-Regeln: Scharfer Lockdown zu Ostern gekippt

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen beim Bund-Länder-Treffen Anfang der Woche hat Kanzlerin Angela Merkel die neuen Regeln zu Ostern wieder gekippt. Was heißt das für die Corona-Regeln in Bayern

Neue Corona-Zahlen für Bayern am Mittwoch, 24.03.2021

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Nürnberg und das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) haben am Mittwoch, 24.03.2021, aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten, Genesenen, Inzidenz und Impfungen sowie der Impfquote veröffentlicht. So ist die Lage:

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 477.753

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 2891

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 113,21

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 13.065

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 43

Bisher genesen laut RKI: Etwa 435.320

Fälle der letzten 7 Tage: 14.859

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3640,10

Einwohnerzahl in Bayern: 13 123 566

Astrazeneca und Co.: Wie viele Menschen sind in Bayern schon geimpft?

Wie viele Menschen sind im Freistaat aktuell gegen das Coronavirus geimpft? Die aktuellsten Zahlen des RKI vom Mittwoch, 24. März:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Bayern bisher 1.308.215 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 616.286 Menschen erhalten.

Die Impfquote beträgt bei der Erstimpfung in Bayern: 9,97 Prozent.

Die Zweit-Impfquote in Bayern liegt bei 4,70 Prozent.

Wie viele Corona-Patienten sind in Bayern auf der Intensivstation?

Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand: 24.03.2021, 14:19 Uhr:

540 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 306 invasiv beatmet.

Das sind 56,67 Prozent der Corona-Patienten auf der Intensivstation

Insgesamt sind derzeit 2956 Intensivbetten von betreibbaren 3384 Betten belegt.