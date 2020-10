Lockdown“ in der jüngsten Geschichte der Landkreis Berchtesgaden will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) praktisch einen Lockdown verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „das einem Lockdown entspricht“, sagte Söder. Erster „“ in der jüngsten Geschichte der Corona-Krise in Deutschland: Im Kampf gegen die extrem gestiegene Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus imwill Ministerpräsident Markus Söder (CSU) praktisch einen Lockdown verhängen. Es werde eingeben, „das einem Lockdown entspricht“, sagte Söder.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) solle jetzt gemeinsam mit dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern die Details der dort geltenden Corona-Regeln des neuen Maßnahmenpakets ausarbeiten.

Corona-Neuinfektionen im Kreis Berchtesgaden steigen stark

Im Kreis Berchtesgaden lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag laut Robert Koch-Institut bei 252. Dies ist einsamer Rekord in Bayern.

So kommen die schärferen Corona-Regeln in Bayern an

Die verschärften Corona-Maßnahmen für Gebiete mit erhöhten Infektionszahlen haben in weiten Teilen Bayerns zunächst zu keinen größeren Problemen geführt. In München löste die Polizei zwar im Laufe des Wochenendes mehrere illegale Feiern auf. So wurde in der Nacht zum Sonntag eine Party im Keller eines Hotels entdeckt. Die Identität der 53 Anwesenden hat die Polizei festgestellt. Sie alle bekommen eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Laut einer stichprobenartigen Umfrage bei bayerischen Polizei werden die Corona-Regeln im Regelfall eingehalten. In Augsburg etwa gab es „keine größere Auseinandersetzung über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen“, sagte ein Sprecher.