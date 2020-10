In der Corona-Krise ist Zeit ein wichtiger Faktor. Einauf Coronavirus mitist daher sehr wertvoll. Genau so eines kommt ab sofort im St.-Martinus-Hospital inund St.-Josefs-Hospital inzum Einsatz: Beide Häuser verwenden neben dem PCR-Test eines externen Labors sowie einem hausinternen Schnelltest des St.-Martinus-Hospitals, noch einen weiteren Covid 19-Test - einenmit sofortigem Ergebnis. Das berichtete die Siegener Zeitung am Mittwoch