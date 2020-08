Baden-Württemberg die kritische Marke für Zum ersten mal seit Monaten ist nach Medienberichten indie kritische Marke für Corona-Neuinfektionen überschritten worden. Nach Informationen des SWR gilt deshalb in der Stadt Heilbronn nun eine Vorwarnstufe.

RKI-Zahlen: Sieben-Tage-R-Wert in Heilbronn über kritischer Marke

R-Wert bei 38,9 und damit über der Marke von 35, die eine Vorwarnstufe auslöse. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Härtere Maßnahmen wie beispielsweise ein Shutdown werden laut SWR-Informationen erst bei einem Wert von 50 ergriffen. In Heilbronn liegt nach Information des RKI Dashboards der 7-Tage-und damit über der, die eine Vorwarnstufe auslöse. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit deminfiziert haben. Härtere Maßnahmen wie beispielsweise ein Shutdown werden lauterst bei einem Wert von 50 ergriffen.

Hohe Corona-Zahlen in Heilbronn: Neuinfektionen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern

Die hohe Zahl an Neuinfektionen sei nach Informationen des Landratsamtes auf Reiserückkehrer zurückzuführen, berichtete der SWR. Die Entwicklung habe sich bereits in den vergangenen Tage abgezeichnet. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hatte sich bereits am Wochenende eingeschaltet. Lucha habe am Samstag mit dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) telefoniert und ihn über die Infektionslage informiert, sagte am Sonntag dem SWR ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Der Gesundheitsminister hätte angekündigt, dass die Tests in Heilbronn nun ausgeweitet werden. Lucha appellierte an die Heilbronner, vorsichtig zu sein.

Gesundheitsminsiter Manne Luca: Lage in Baden-Württemberg „überaus fragil“

Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen wächst in Baden-Württemberg der Druck auf die Politik, strenger gegen Reiserückkehrer vorzugehen und Lockerungen zurückzunehmen. Gemeinsam mit den Ressortkollegen von Bund und Ländern berät Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) an diesem Montag in einer Telefonkonferenz über mögliche Reaktionen auf die Zunahme registrierter Corona-Fälle. Die Lage im Land sei „überaus fragil“, sagte er.

Die Minister wollen dabei über verschiedene Maßnahmen sprechen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Morgen aus Kreisen der Gesundheitsminister erfuhr. Dazu zählen auch eine mögliche erweiterte Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken in Deutschland und eine Anpassung der Strategie für Corona-Tests. Auch eine mögliche Begrenzung der Größe von Veranstaltungen soll auf die Tagesordnung kommen. In der Frage, ob es neue Obergrenzen für private Feste geben sollte, gibt es bisher keine klare Linie. Eine Vereinheitlichung von Bußgeldern bei Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln dürfte ebenfalls zur Sprache kommen, wie es weiter hieß.

