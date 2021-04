Video Bundes-Notbremse greift ab Samstag Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Auch die Inzidenz in Bayern steigt

Diese Städte und Landkreise im Freistaat liegen unter einer Inzidenz von 100

Ab Samstag greift die Bundes-Notbremse und damit gelten auch in Bayern neue Regeln für Hotspots mit einer Inzidenz über 100. Nur zwei Landkreise liegen am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) in Bayern unter diesem Wert - und auch das LGL meldet eine hohe Inzidenz.

Inzidenz Bayern: Tirschenreuth und Garmisch-Partenkirchen - Hier liegt der Inzidenzwert unter 100

Diese Städte und Kreise liegen nach Angaben des RKI Dashboard unter einem Inzidenzwert von 100 (Stand 23.04.2021):

76,9 Kreis Garmisch-Partenkirchen

76,3 Kreis Tirschenreuth

Corona Inzidenz Bayern: München, Bad Kissingen, Neu-Ulm - Hier liegt die Inzidenz über 100

Diese Städte und Kreise liegen nach Angaben des RKI Dashboard über einem Inzidenzwert von 100 (Stand 23.04.2021):

346,1 Kreis Kronach

344,9 Kreis Haßberge

339,2 Kreis Mühldorf a.Inn

300,8 Kreis Landshut

289,6 Kreis Dingolfing-Landau

287,8 Stadt Kempten

285,6 Kreis Rottal-Inn

275 Stadt Hof

267 Stadt Landshut

266,1 Kreis Günzburg

262,8 Kreis Traunstein

259,4 Kreis Donau-Ries

258,4 Kreis Hof

258,4 Stadt Fürth

253,7 Kreis Dachau

251,6 Kreis Lichtenfels

241,5 Stadt Schweinfurt

238,6 Kreis Freyung-Grafenau

226,7 Stadt Regensburg

226,1 Kreis Regen

224,3 Kreis Deggendorf

221,5 Kreis Altötting

221,1 Kreis Cham

220,2 Kreis Kelheim

215,4 Stadt Memmingen

214,4 Stadt Augsburg

213,9 Kreis Aichach-Friedberg

213,6 Stadt Nürnberg

211,8 Stadt Coburg

210,7 Kreis Ansbach

210,6 Kreis Straubing-Bogen

210,2 Kreis Regensburg

207,9 Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

207,5 Kreis Ostallgäu

207,4 Kreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

205,1 Stadt Straubing

204,3 Kreis Neu-Ulm

200,5 Kreis Erding

198,8 Kreis Unterallgäu

198,4 Kreis Kulmbach

193,7 Kreis Augsburg

191,2 Stadt Bayreuth

189,2 Stadt Kaufbeuren

189 Stadt Ansbach

187,2 Kreis Miltenberg

184,4 Kreis Freising

176,1 Stadt Aschaffenburg

173,7 Kreis Neuburg-Schrobenhausen

173,1 Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

173,1 Stadt Rosenheim

173 Stadt Amberg

172,5 Stadt Ingolstadt

171,4 Kreis Fürstenfeldbruck

170,8 Stadt Schwabach

170,1 Kreis Eichstätt

168,3 Kreis Rhön-Grabfeld

165,7 Kreis Dillingen a.d.Donau

164,5 Kreis Passau

159,1 Kreis Coburg

157 Kreis Oberallgäu

153,6 Kreis Fürth

151,5 Kreis Bamberg

151 Kreis Miesbach

150,1 Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

150,1 Kreis München

148,2 Stadt München

143,4 Kreis Starnberg

142,8 Kreis Bayreuth

142,7 Kreis Amberg-Sulzbach

141,7 Kreis Nürnberger Land

141,5 Kreis Lindau

141,2 Kreis Neumarkt i.d.OPf.

140,9 Stadt Bamberg

140,4 Stadt Weiden i.d.OPf.

138,1 Kreis Roth

137,6 Stadt Würzburg

137 Kreis Rosenheim

130,8 Kreis Schweinfurt

130,7 Stadt Passau

129,8 Kreis Bad Kissingen

127,4 Kreis Aschaffenburg

126,5 Kreis Schwandorf

125,5 Kreis Weilheim-Schongau

124,4 Kreis Main-Spessart

122,8 Kreis Neustadt a.d.Waldnaab

118,8 Kreis Erlangen-Höchstadt

118,5 Kreis Kitzingen

117 Kreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge

116,1 Kreis Berchtesgadener Land

110,2 Kreis Forchheim

104,4 Kreis Ebersberg

103,9 Kreis Landsberg a.Lech

102,3 Kreis Würzburg

102,2 Stadt Erlangen

Corona Regeln Bayern aktuell: Das gilt laut Infektionsschutzgesetz bei einer Inzidenz über 100

Die Bundes-Notbremse gilt ab Samstag 23. April auch in Bayern. Dafür hat der Freistaat seine Corona-Verordnung nochmals geändert. Das gilt für Städte oder Landkreise, die eine Inzidenz von 100 drei Tage in Folge überschreiten:

Ausgangssperre: Hier ändert sich nichts im Vergleich zur letzten Corona-Verordnung. Es bleibt in Bayern bei der bisherigen Regelung: Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 5 Uhr soll nur derjenige das Haus verlassen, der einen guten Grund hat.

Kontaktbeschränkungen: Treffen eines Haustandes mit einer weiteren Person sind auch bei einer Inzidenz über 100 weiterhin möglich - Treffen mit mehr Menschen dagegen nicht.

Einzelhandel: Geöffnet bleiben weiterhin der Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel. – immer mit Maske und Mindestabstand.

Bei einer Inzidenz bis unter 150 wird es zudem bei allen weiteren Geschäften möglich sein, mit Termin und mit einem aktuellen negativen Testergebnis einzukaufen. Im Dienstleistungsbereich bleibt alles, was nicht ausdrücklich untersagt wird, offen, also beispielsweise Fahrrad- und Autowerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen und ähnliches.

Friseurbesuch: Körpernahe Dienstleistungen sollen nur zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken in Anspruch genommen werden. Ausnahmen sind nur noch der Friseurbesuch und Fußpflege, allerdings nur, wenn die Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen können – und natürlich nur mit Maske. Andere körpernahe Dienstleistungen sollen nicht mehr möglich sein.

LGL Bayern Inzidenz: So hoch ist der Inzidenzwert

Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet täglich den Inzidenzwert in Bayern. Nach den Angaben des LGL liegt die Inzidenz in Bayern am Freitag (23.04.) bei 182,8 . Der vom RKI gemeldete Wert liegt mit 180,5 etwas niedriger.

Corona Inzidenz München aktuell über 100

