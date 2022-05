Mit dem Wahlsieg der SPD in der Bundestagswahl 2021 und der Entscheidung der Sozialdemokraten mit den Grünen und der FDP eine Ampel-Koalition einzugehen, wurde Marco Buschmann Justizminister im Kabinett von Olaf Scholz. Doch wer ist der neue Mann für Recht und Ordnung?

Was ist über den FDP-Politiker bekannt?

bekannt? Wie tickt Marco Buschmann privat ?

? Woher kommt er?

Im Porträt stellen wir den FDP-Politiker vor.

Marco Buschmann: Alter, Twitter, Kinder

Alle Fakten zu Marco Buschmann gibt es hier auf einen Blick:

Name: Marco Buschmann

Marco Buschmann Alter: 45

45 Geburtstag: 1. August 1977

1. August 1977 Geburtsort: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Eltern: nicht namentlich bekannt

nicht namentlich bekannt Geschwister: nicht namentlich bekannt

nicht namentlich bekannt Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaft

Studium der Rechtswissenschaft Beruf: Rechtsanwalt und Politiker

Rechtsanwalt und Politiker Ehe: Dr. Janina Hatt (seit 2014)

Dr. Janina Hatt (seit 2014) Kinder: nicht bekannt

nicht bekannt Twitter: @MarcoBuschmann

@MarcoBuschmann Instagram: marcobuschmann

marcobuschmann Website: www.mbuschmann.abgeordnete.fdpbt.de

Marco Buschmann: Kindheit, Studium und Beruf

Geboren und aufgewachsen ist Marco Buschmann in Gelsenkirchen. Laut eigenen Angaben stammt er aus einem eher bescheideneren Elternhaus. Ging, trotz Abraten seiner Grundschullehrerin, dank der Unterstützung seiner Familie aber auf das Max-Planck-Gymnasium in Gelsenkirchen-Buer. Dort absolvierte er 1997 das Abitur. Im Anschluss leistete er in Gelsenkirchen seinen Zivildienst in einem Altenpflegeheim, bevor er sich für ein Studium entschied. An der Universität Bonn schrieb er sich im Fach Rechtswissenschaften ein und legte 2004 sein Erstes Staatsexamen am Oberlandesgericht Düsseldorf ab. 2007 folgte das Zweite Staatsexamen am Oberlandesgericht Hamm.

Seit 2007 arbeitete er für das Düsseldorfer Büro der US-Wirtschaftskanzlei White & Case. Als er 2009 als FDP-Abgeordneter in den Bundestag einzog, ließ er das dortige Arbeitsverhältnis ruhen und beendete es 2014 ganz. Seitdem ist er als selbstständiger Rechtsanwalt tätig.

Trotz der Arbeit als Rechtsanwalt und Politiker verfolgte er weiterhin eine universitäre Bildung. 2016 promovierte er mit summa cum laude an der Universität Köln. Seine Doktorarbeit thematisierte das Eigentumsrecht der Europäischen Union.

Marco Buschmann und Ehefrau Janina Hatt

Nicht nur beruflich, sondern auch privat lief es für Marco Buschmann gut: Seit 2014 ist der FDP-Politiker mit Janina Hatt verheiratet und lebt mit dieser derzeit in Berlin.

Marco Buschmann: FDP, Politik, Recht

Bereits seit 1994 ist Marco Buschmann ein Mitglied der FDP und der Jungen Liberalen (JuLis). Seither durchlief der junge Mann verschiedene parteiinterne Stationen:

1996 Stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen

Stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen 1998-2003 Mitglied im erweiterten Bundesvorstand

Mitglied im erweiterten Bundesvorstand 2004-2010 Stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Gelsenkirchen

Stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Gelsenkirchen 2009 Bundestagsabgeordneter

Bundestagsabgeordneter 2010 Kreisvorsitzender der FDP Gelsenkirchen

Kreisvorsitzender der FDP Gelsenkirchen 2012-2014 Generalsekretär der FDP Nordrhein-Westfalen

Generalsekretär der FDP Nordrhein-Westfalen 2014 Bundesgeschäftsführer der FDP

Bundesgeschäftsführer der FDP 2017 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion 2021 Bundesjustizminister

Marco Buschmann: Soundcloud, Musik, Hobby

Hält der Justizminister für gewöhnlich sein Privatleben gut unter Verschluss, ist sein Hobby allseits bekannt. Der Justizminister hat eine Schwäche für Elektromusik und produziert unter dem Namen „MB Sounds“ eigene Songs auf der Musikplattform Soundcloud. Ob die Musik ein netter Zeitvertreib ist oder aber durchaus von musikalischem Talent zeugt, ist den Hörern selbst überlassen. Marco Buschmann nimmt es auf Twitter mit Humor:

Marco Buschmann: Politische Ziele

Die politischen Ziele des Bundesjustizministers lassen sich besonders auf folgende Punkte eingrenzen: