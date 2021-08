In Athen wüten seit Beginn der Woche heftige Waldbrände.

Häuser, Firmen und die Ernte von Landwirten sind zerstört.

von Landwirten sind zerstört. Ein Mann ist durch einen umgestürzten Strommast gestorben.

Hunderte Feuerwehrleute in Griechenland kämpfen auch am Mittwochmorgen weiter gegen den Großbrand in den nördlichen Vorstädten Athens. „Es ist ein Alptraumbrand am Rande der Stadt“, sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einer Besichtigung der betroffenen Region. Oberste Priorität sei es, Menschenleben zu retten. Eine Korrespondentin der ARD hat ein Video aus einem Vorort von Athen auf Twitter geteilt:

Riesige Fläche in Griechenland bisher verbrannt – viele Brände sind noch unkontrolliert

Bei den Feuern in Griechenland sind nach ersten Schätzungen bisher mindestens 60.000 Hektar oder 600 Quadratkilometer Fläche verbrannt. Das berichtete am Samstag der staatliche Sender ERT unter Berufung auf das Nationale Observatorium Athen. Es wurde darauf verwiesen, dass es sich lediglich um vorläufige Schätzungen handelt, weil viele Brände vor allem auf der Halbinsel Peloponnes und der Insel Euböa weiterhin unkontrolliert wüten. Zum Vergleich: In Deutschland verbrannten laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im vergangenen Jahr durch Waldbrände 368 Hektar Fläche. Im Dürresommer 2018, der durch verheerende Waldbrände vor allem in Ostdeutschland in Erinnerung blieb, waren es 2350 Hektar.

Feuer bei Athen: Häuser zerstört, Ferienunterkünfte beschädigt

Brennende Häuser und Firmen, Evakuierungen, zerstörte Ernten: Die Waldbrände in Griechenland und der Türkei richten weiter verheerende Verwüstungen an. Besonders kritisch war die Situation am Freitag nördlich von Athen, dort fielen immer mehr Häuser den Flammen zum OpferDutzende Betriebe, Bars und Ferienunterkünfte wurden stark beschädigt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwor die Menschen auf schwierige Zeiten ein: Hitze und Dürre hätten "das ganze Land in ein Pulverfass verwandelt", sagte er am Donnerstag im Fernsehen.

57 Brände in Griechenland aktiv, ein Mann wegen eines Strommasts gestorben

Nach Angaben des stellvertretenden Zivilschutzministers Nikos Hardalias waren 57 der insgesamt 99 Brände weiter aktiv. Vor den Toren Athens kämpften hunderte Feuerwehrleute mit Unterstützung aus Frankreich, Schweden, Rumänien, Zypern und der Schweiz gegen einen verheerenden Großbrand. Ein 38-jähriger Bewohner der Stadt Ippokrateio nördlich von Athen starb laut Gesundheitsministerium im Krankenhaus, nachdem er von einem umstürzenden Strommast getroffen worden sei. Mehrere Menschen mussten mit leichten Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus, fünf Ortschaften mussten evakuiert werden.

Waldbrände: Deutschland schickt Feuerwehrkräfte nach Griechenland

Angesichts der verheerenden Waldbrände schickt Deutschland Feuerwehrkräfte nach Griechenland. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland habe in der vergangenen Nacht aktiv Hilfe angeboten, die Griechenland inzwischen angenommen habe. „Derzeit bereiten sich Feuerwehrkräfte aus NRW, Hessen sowie das Technische Hilfswerk darauf vor, sich zügig mit Einsatzfahrzeugen nach Griechenland zu begeben, um dort die Waldbrandbekämpfung zu unterstützen.“

Über 300 Menschen mussten wegen des Feuers ihre Häuser verlassen

Bereits am Dienstag wurden mehrere Dörfer evakuiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten rund 300 Menschen wegen der herannahenden Flammen ihre Häuser verlassen. Wegen des Feuers musste auch ein Teil der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit dem Norden und Süden des Landes verbindet. Griechischen Medienberichten zufolge wurden zudem dutzende Kinder aus einem nahegelegenen Ferienlager in Sicherheit gebracht.

Mehr als 500 Feuerwehrleute an Löscharbeiten bei Bränden in Griechenland beteiligt

An den Löscharbeiten am Fuße der Parnitha-Bergkette waren nach Angaben der Feuerwehr mehr als 500 Feuerwehrleute, sieben Flugzeuge, fünf Hubschrauber und 70 Löschfahrzeuge beteiligt. Insgesamt kämpfte die Feuerwehr landesweit gegen40 größere Brände, wie der der Zivilschutz am Vorabend mitgeteilt hatte. Hunderte Häuser seien nach einer ersten Schätzung verbrannt oder beschädigt worden.



Peloponnes: Brände in Griechenland gefährden antike Stätte Olympia

Die Feuerfront des „Alptraumbrandes“ in Athen hat sich vorläufig beruhigt - nun lodern neue Flammen auf der Halbinsel Peloponnes. Helfer bilden in Olympia eine „Verteidigungslinie rund um die antike Stätte und das Dorf“.

Der griechische Zivilschutz ordnete am Mittwochnachmittag per SMS an die Einwohner an, den Ort zu verlassen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die berühmte antike Stätte Olympia, bei der vor den Spielen stets das Olympische Feuer entzündet wird. „Wir haben eine Verteidigungslinie rund um die antike Stätte und das Dorf gebildet“, sagte der Gouverneur der Region Nektarios Farmakis im Staatsfernsehen. Reporter vor Ort berichteten, das eigene Löschsystem der antiken Stätte sei aktiviert worden. Wasserkanonen besprühen alles um und in Olympia. „Wir haben all unsere Einsatzkräfte nach Olympia geschickt, um Menschenleben und unsere antike Tradition zu retten“, sagte der Bürgermeister von Pyrgos dem griechischen Sender Open.

Innerhalb von acht Stunden seien rund um Olympia sieben Brände ausgebrochen, sagte der Chef des griechischen Zivildienstes, Nikos Chardalias, im Staatsfernsehen. Damit verstärkte er Vermutungen von Einwohnern, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.



Brände auf Rhodos und Kos

Nicht nur das griechische Fest mit der Hauptstadt Athen ist von Waldbränden und enormer Hitze betroffen. Auch auf den griechischen Inseln Kos und Rhodos wüten Feuer.

Schlimme Waldbrände mit Todesopfern in der Türkei