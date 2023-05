Lange hat das Coronavirus den Alltag der Menschen bestimmt, das Reisen erschwert und die Arbeit für Unternehmen bestimmt. Doch seitdem die Infektionszahlen immer weiter sinken, sinkt auch das gesellschaftliche Interesse daran. Auch Corona-Regeln gibt es in Deutschland keine mehr. Nun wird auch die Corona-Warn-App in den Ruhe-Modus versetzt . Gänzlich von den mobilen Endgeräten gelöscht wird die Anwendung aber nicht. Die Impfzertifikate können demnach weiterhin bei Bedarf genutzt werden. Auch persönliche Aufzeichnungen können weiter aufgerufen werden. Die App neu herunterladen kann man allerdings nicht mehr: Sie wird in den Appstores von Apple und Google nicht mehr verfügbar sein. Wer die App also löscht oder ein neues Handy kauft, sollte sich Impfzertifikate und weitere Dokumente zuvor sichern.