Das Wetter am Wochenende vor dem Tag der Arbeit war vielerorts gut. Dank des Feiertags am Montag, konnten so viele Menschen das lange Wochenende in der Natur genießen. Und es kommt noch besser: Der Mai hält noch zwei weitere lange Wochenenden bereit – Himmelfahrt, Pfingsten. Um diese Feiertage planen viele einen Kurztrip. Einige machen sich dabei das neue bundesweite 49-Euro-Ticket zu Nutze. Doch es bleibt zu hoffen, dass weitere Bahn-Streiks den Reisenden keinen Strich durch die Rechnung machen.