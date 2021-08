Im Tarifkonflikt kommen die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL weiterhin nicht zu einer Lösung

kommen die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL weiterhin nicht zu einer Lösung Die Gewerkschaft hat einen weiteren Bahnstreik angekündigt.

angekündigt. GDL-Chef Claus Weselsky gibt am heutigen Freitag, 20. August Details bekannt

Welche Züge fallen aus?

fallen aus? Werden Ticketpreise erstattet?

Alle Infos zu Ersatzfahrplänen und Alternativen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik angekündigt. Bereits am morgigen Samstag, 21. August, 17 Uhr startet der Ausstand im Güterverkehr. Ab Montag, 23. August, 2 Uhr wird dann auch der Personenverkehr bestreikt. Der Streik endet am Mittwoch, 25. August um 2 Uhr. Das kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag an.

mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sie hatte mit einem weiteren Streik gedroht, sollte die Bahn kein besseres Angebot vorlegen. Der Arbeitgeber stelle sich weiterhin taub, kritisierte die GDL. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte in der vergangenen Woche zwei Tage lang große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Laut Weselsky haben 9000 Mitglieder daran teilgenommen . Sie kämpft unter anderem fürund bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sie hatte mit einem weiteren Streik gedroht, sollte die Bahn kein besseres Angebot vorlegen. Der Arbeitgeber stelle sich weiterhin, kritisierte die GDL.

Weselsky: Weitere Streiks möglich

GDL-Chef Claus Weselsky kündigte an, dass nach dem Ausstand in der kommenden Woche weitere Streiks möglich sind und bezeichnete die Deutsche Bahn als unbelehrbar. „Bei weiteren Streiks können wir auch keine Rücksicht mehr auf Urlaubswochenenden nehmen.“

Ulm und Stuttgart. Weselsky betonte erneut, dass die GDL mit mehreren Privatbahnen Tarifverträge abgeschlossen haben, die dem Lohnniveau des Öffentlichen Dienstes entspricht. Zuletzt wurde am Donnerstagabend ein Vertrag mit Go-Ahead abgeschlossen. Die Gesellschaft betreibt unter anderem Regionalbahnen zwischenund Stuttgart.

RE, RB, S-Bahn – welche Züge fahren

Damit ist davon auszugehen, dass die Züge von Privatbahnen regulär fahren. Es kann allerdings zu Einschränkungen kommen, wenn zum Beispiel auch Fahrdienstleiter streiken.

Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn dürften ab dem 23. August, 2 Uhr zwei Tage lang viele Züge ausfallen. Die Bahn wird bald Notfahrpläne veröffentlichen.

Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, begrüßte , dass die GDL im Personenverkehr nicht am Wochenende streikt.

DB kritisiert möglichen GDL-Streik als „unnötig“

Die Deutsche Bahn wiederum rief die Gewerkschaft am Donnerstagnachmittag erneut zu weiteren Tarifverhandlungen auf und bezeichnete mögliche Streiks als „überflüssig“ und „unnötig“. „Wir brauchen einen Verhandlungspartner, dem es nicht nur um Streiks geht, sondern dem es auch um Lösungen am Tisch geht“, hieß es seitens des Konzerns.

Aus Sicht der Bahn bringt die Gewerkschaft Forderungen in die Tarifrunde mit ein, die dort nichts zu suchen hätten. Dazu gehöre etwa die Absicht, auch für weitere Berufsgruppen abseits von Lokführern und Zugbegleitern verhandeln zu wollen. Die GDL hatte angekündigt, in der laufenden Runde auch die Fahrzeuginstandhaltung, den Netzbetrieb und die Fahrweginstandhaltung sowie die Rahmenbedingungen für die Auszubildenden tarifieren zu wollen.

Für die Bahn ist damit klar, dass es der Gewerkschaft vor allem um das Tarifeinheitsgesetz geht. Das Gesetz sieht vor, dass in einem Betrieb mit zwei konkurrierenden Gewerkschaften nur die Tarifverträge der größeren Arbeitnehmervertretung angewendet werden. Bei den Betrieben der Deutschen Bahn ist das in der Regel die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Die GDL fürchtet deshalb um ihren Einfluss und geht derzeit gerichtlich in mehreren Verfahren dagegen vor, dass die eigenen Tarifverträge in den Betrieben der Bahn keine Anwendung finden könnten. Am Donnerstag unterlag die Gewerkschaft damit allerdings auch vor dem Berliner Landesarbeitsgericht, das einen entsprechenden Eilantrag der Gewerkschaft zurückwies.

GDL-Chef Claus Weselsky bezeichnete die bisherigen Angebote der Bahn als nicht verhandelbar.

© Foto: Christoph Soeder/dpa

Infos zu Ersatzfahrplänen und Zugausfällen

App DB Navigator. Aktuell findet man dort aber noch keine Infos. (Stand: 20.08., 11:52 Uhr) Nachdem die GDL den Streik angekündigt hat, wird die Bahn bald Ersatzfahrpläne auf bahn.de/aktuell veröffentlichen. Die Infos zu Zugausfällen und Ersatzzügen findet man dann auch in der Fahrplanauskunft und derAktuell findet man dort aber noch keine Infos. (Stand: 20.08., 11:52 Uhr)

Bahnstreik aktuell: Welche Züge fallen aus?

Es wird erhebliche Behinderungen geben und viele Züge werden ausfallen, aber nicht alle Lokführer werden streiken. Einige von ihnen sind verbeamtet und dürfen deswegen nicht streiken, andere gehören keiner Gewerkschaft an.

Außerdem sind manche Lokführer nicht in der GDL, sondern Mitglied der konkurrierenden Gewerkschaft EVG. Sie ist deutlich größer als die GDL, zu dieser gehören aber die meisten gewerkschaftlich organisierten Lokführer. In vielen anderen Betrieben der Deutschen Bahn, wie zum Beispiel Service Netze und Vertrieb, hat die EVG die Mehrheit. Die GDL berichtet aber, dass sie in letzter Zeit viele Mitglieder gewonnen habe. Ein Teil davon sei von der EVG abgeworben.

ICE, EC, Flixtrain, IC – welche Fernzüge sind betroffen?

Weil sich die GDL nur mit der Deutschen Bahn in einem Arbeitskampf befindet, dürften andere Bahnbetreiber nicht betroffen sein. Allerdings gibt es kaum private Fernzug-Anbieter. Das Unternehmen Flixmobility betreibt den Flixtrain auf drei Linien: Von Berlin über Frankfurt/Main nach Stuttgart, von Hamburg nach Köln und von Leipzig über Berlin, Hannover und Dortmund nach Aachen. Außerdem gibt es einen privaten Fernzug von Berlin nach Stockholm

Der Flixtrain fährt während des GDL-Streiks regulär.

© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

GDL-Streik: Bahn erstattet Ticketpreise

Im Fall eines Streiks können die Fahrgäste von geplanten Zugfahrten zurücktreten und sich den Fahrpreis erstatten lassen, wenn der Zug ausfällt oder mehr als eine Stunde Verspätung hat

oder mehr als eine Stunde Verspätung hat Wer trotzdem in den Zug steigt, für den gelten die üblichen Entschädigungsregeln

bei 60 Minuten Verspätung 25 Prozent des Fahrpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent

Bahnstreik 2021: Das können Fahrgäste tun

Belege und Bescheinigungen sammeln:

Es lohnt sich, Belege zu sammeln, bevor man eine Reise abbricht oder sich nach Alternativen umsieht. Die Bahn empfiehlt, sich Verspätungen immer von Mitarbeitern am Bahnhof bestätigen zu lassen und hat entsprechende Verspätungsbescheinigungen vorbereitet.

Fotos von Anzeigetafeln oder Screenshots der DB-App oder von der Internetseite der Bahn gelten aber auch als Beleg für eine Verspätung oder einen Zugausfall. Mit diesen Belegen können Betroffene die Reise reklamieren.

Ein Taxi nehmen:

Vorsicht, die Deutsche Bahn muss bei einem Streik nicht alle Taxi-Rechnungen übernehmen. Nur den Fahrgästen, die nachts zwischen 0 und 5 Uhr mindestens eine Stunde später oder gar nicht ankommen, muss die Bahn maximal 80 Euro erstatten. Das gilt auch, wenn der letzte planmäßige Zug des Abends ausfällt und die Fahrgäste bis 24 Uhr nicht mehr per Bahn an ihr Ziel kommen.

Statt des Regionalzugs den ICE nehmen:

Hat der Nahverkehr mehr als 20 Minuten Verspätung, dürfen Reisende ohne Aufpreis mit einem Fernverkehrszug fahren. Sie müssen trotzdem zunächst ein reguläres Ticket lösen und können sich die Differenz zum Nahverkehrspreis später erstatten lassen . Diese Regelung gilt aber nur für Strecken, die kürzer als 50 Kilometer sind und der Zug weniger als eine Stunde unterwegs ist.

Auto oder Fernbus nutzen:

Wer statt der Bahn das Auto nutzt, bekommt keine Kosten erstattet. Gleiches gilt für die Fernbusse.

Entschädigung fordern:

Wer wegen eines Bahnstreiks nicht pünktlich ans Ziel kommt, kann je nach Verspätung einen Teil des Fahrpreises oder sogar den kompletten Fahrpreis zurückbekommen. Das regelt die entsprechende EU-Fahrgastverordnung. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, hängt von der Länge der Verspätung ab. Kommen Fahrgäste mindestens 60 Minuten später als geplant an, haben sie Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent. Ab einer absehbaren Verspätung von über einer Stunde können Fahrgäste auch auf die Fahrt verzichten und den kompletten Ticketpreis zurückverlangen. Bei einer Verspätung von mehr als 60 Minuten muss die Bahngesellschaft außerdem kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit anbieten. Gibt es von dem Unternehmen nichts, sollten Reisende auch hier die Rechnungen für ihre Verpflegung aufbewahren.

DGB: GDL sollte weiter verhandeln statt streiken

Kritik von einem anderen einflussreichen Arbeitnehmervertreter einstecken. Lösungen würden am Verhandlungstisch erstritten, dahin sollte Weselsky Anfang nächster Woche zurückkehren, sagte der Vorsitzende des Im Tarifstreit bei der Bahn muss der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky,von einem anderen einflussreichen Arbeitnehmervertreter einstecken. Lösungen würden am Verhandlungstisch erstritten, dahin sollte Weselsky Anfang nächster Woche zurückkehren, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes , Reiner Hoffmann, dem „Spiegel“ mit Blick auf mögliche weitere Arbeitsniederlegungen bei der Bahn.

Nicht die Interessen der Bahn-Beschäftigten stünden im Mittelpunkt der Auseinandersetzung, sondern die Überlebensfähigkeit der GDL, monierte Hoffmann und verwies darauf, dass die GDL in den meisten Bahnbereichen kaum oder keine Mitglieder habe – hier habe Weselsky „kein Mandat und damit keine Legitimation“ für einen Arbeitskampf. Die Konkurrenzgewerkschaft EVG hat bei der Bahn deutlich mehr Mitglieder.

Bahngewerkschaft EVG fordert auch mehr Geld

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn pocht die EVG auf die gleichen Leistungen, wie sie die Lokführergewerkschaft GDL möglicherweise mit ihren Streiks herausholt. „Wir haben dem Arbeitgeber deutlich gemacht, dass wir eine Revisionsklausel haben, und die werden wir nutzen“, sagte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel der Deutschen Presse-Agentur. Die Klausel sieht vor, dass mit der EVG neu verhandelt wird, wenn die Bahn einer anderen Gewerkschaft in einem Tarifabschluss mehr zugesteht. Hommel betonte: „Wann dieser Tarifkonflikt vorbei ist, das bestimmen wir.“

Bahnstreik: Lokführergewerkschaft GDL unterliegt vor Gericht

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kämpft vor Gericht um die Anwendung der eigenen Tarifverträge in Betrieben der Deutschen Bahn - und ist nun in einer weiteren Instanz mit einem Eilantrag vorerst gescheitert. „Das Landesarbeitsgericht hat den Antrag – wie schon das Arbeitsgericht Berlin (...) - zurückgewiesen“, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Es fehle bereits an der „erforderlichen Eilbedürftigkeit der Angelegenheit, weil das Arbeitsgericht Berlin bereits in einem Monat über das Begehren der GDL im Hauptsacheverfahren“ verhandele.

Die GDL sieht ihren Einfluss bei der Bahn aufgrund des sogenannten Tarifeinheitsgesetzes gefährdet. Das Gesetz sieht vor, dass in einem Betrieb mit zwei konkurrierenden Gewerkschaften nur die Tarifverträge der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung zur Anwendung kommen. Bei den Betrieben der Deutschen Bahn ist das in der Regel die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

An einem notariellen Verfahren, bei dem im Frühjahr die genaue Mitgliederstärke der Gewerkschaften in den jeweiligen Betrieben festgestellt werden sollte, hatte sich die GDL nicht beteiligt. Daraufhin hat die Bahn „begründete Annahmen“ über die jeweilige Mitgliederstärke getroffen und sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse von Betriebsratswahlen gestützt. Demnach stellt die GDL lediglich in 16 der 300 Bahn-Unternehmen eine Mehrheit in der Belegschaft.

Bahnstreik 2021: Das fordert die GDL

Im Tarifstreit mit der Bahn hatte die GDL bislang zwei Angebote abgelehnt. Sie fordert unter anderem für die Beschäftigten

Höhere Löhne

1,4 Prozent mehr Geld in diesem Jahr und 1,8 Prozent mehr im kommenden. Das entspricht dem Abschluss im Öffentlichen Dienst.

Außerdem eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro

Tarifvertrag

Die GDL möchte einen Tarifvertrag über 28 Monate abschließen.

Die Deutsche Bahn strebt aber eine Laufzeit von 40 Monaten an.

Am Dienstag, 17. August demonstrierten GDL-Mitglieder vor der Zentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz in Berlin.

© Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Mehr Einfluss

Die GDL hat bisher Rahmentarifverträge für Lokführer und Zugbegleiter abgeschlossen.

Jetzt will sie auch Verträge für andere Berufsgruppen wie die Fahrzeuginstandhaltung und die Auszubildenden aushandeln

Die Deutsche Bahn lehnt das aber ab

Sie geht davon aus, dass die GDL in den Infrastrukturbetrieben der DB keine oder nur wenige Mitglieder hat

Laut des Tarifeinheitsgesetzes ist in diesem Fall nicht die GDL berechtigt, Verhandlungen zu führen, sondern die größere Bahn-Gewerkschaft EVG

Bessere Betriebsrenten