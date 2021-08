Bei der Deutschen Bahn rücken Streiks der Lokführer näher. Die Lokführergewerkschaft GDL begann am Montag in Frankfurt mit der Auszählung der Urabstimmung und rechnet mit einem klaren Votum ihrer Mitglieder für einen Arbeitskampf. „Wir erwarten über 90 Prozent Zustimmung zum Streik“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky zum Auftakt der Zählung in der Frankfurter Gewerkschaftszentrale.

Das Ergebnis der vor sechs Wochen gestarteten Briefwahl will die GDL an diesem Dienstag, 10. August um 11 Uhr verkünden. Damit die Lokführerinnen und Lokführer regulär und unbefristet streiken dürfen, müssen mindestens 75 Prozent der abstimmenden Gewerkschaftsmitglieder zustimmen. Es ist keine Mindestbeteiligung vorgeschrieben.

Wo gibt’s alle Infos zum Bahnstreik? Welche Züge fallen aus?

Die Deutsche Bahn arbeitet mehren Medienberichten zufolge schon an einem Notfahrplan. Nachdem die GDL den Bahn-Streik terminiert hat, werden Infos dazu unter bahn.de/aktuell veröffentlicht. Aktuell (09.08., 17:50 Uhr) stehen dort noch keine Infos.

Bahnstreik 2021: Fallen alle Züge aus?

Das wird ziemlich sicher nicht passieren. Es wird zu erheblichen Behinderungen kommen und viele Züge werden ausfallen, aber nicht alle Lokführer werden streiken. Einige von ihnen sind verbeamtet und dürfen deswegen nicht streiken, andere gehören keiner Gewerkschaft an.

Außerdem sind nicht manche Lokführer nicht in der GDL, sondern Mitglied der konkurrierenden Gewerkschaft EVG. Sie ist deutlich größer als die GDL, zu dieser gehören aber die meisten gewerkschaftlich organisierten Lokführer. In vielen anderen Betrieben der Deutschen Bahn, wie zum Beispiel Service Netze und Vertrieb, hat die EVG die Mehrheit. Die GDL berichtet aber, dass sie in letzter Zeit viele Mitglieder gewonnen habe. Ein Teil davon sei von der EVG abgeworben.

Wie lange dauert der Bahn-Streik? Und wann startet er?

Weselsky ließ offen, ob am Dienstag Termine für Arbeitsniederlegungen genannt werden. Man werde den Passagieren ausreichend Vorlauf einräumen, damit diese sich vorbereiten könnten. Auch die Dauer von Streiks ließ der Gewerkschafter offen.

Streik bei der Bahn: Ticketpreise können erstattet werden

Im Fall eines Streiks können die Fahrgäste von geplanten Zugfahrten zurücktreten und sich den Fahrpreis erstatten lassen, wenn der Zug ausfällt oder mehr als eine Stunde Verspätung hat

oder mehr als eine Stunde Verspätung hat Wer trotzdem in den Zug steigt, für den gelten die üblichen Entschädigungsregeln

bei 60 Minuten Verspätung 25 Prozent des Fahrpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent

GDL-Streik: Tipps für Fahrgäste

Belege und Bescheinigungen sammeln:

Es lohnt sich, Belege zu sammeln, bevor man eine Reise abbricht oder sich nach Alternativen umsieht. Die Bahn empfiehlt, sich Verspätungen immer von Mitarbeitern am Bahnhof bestätigen zu lassen und hat entsprechende Verspätungsbescheinigungen vorbereitet.

Fotos von Anzeigetafeln oder Screenshots der DB-App oder von der Internetseite der Bahn gelten aber auch als Beleg für eine Verspätung oder einen Zugausfall. Mit diesen Belegen können Betroffene die Reise reklamieren.

Ein Taxi nehmen:

Vorsicht, die Deutsche Bahn muss bei einem Streik nicht alle Taxi-Rechnungen übernehmen. Nur den Fahrgästen, die nachts zwischen 0 und 5 Uhr mindestens eine Stunde später oder gar nicht ankommen, muss die Bahn maximal 80 Euro erstatten. Das gilt auch, wenn der letzte planmäßige Zug des Abends ausfällt und die Fahrgäste bis 24 Uhr nicht mehr per Bahn an ihr Ziel kommen.

Statt des Regionalzugs den ICE nehmen:

Hat der Nahverkehr mehr als 2o Minuten Verspätung, dürfen Reisende ohne Aufpreis mit einem Fernverkehrszug fahren. Sie müssen trotzdem zunächst ein reguläres Ticket lösen und können sich die Differenz zum Nahverkehrspreis später erstatten lassen . Diese Regelung gilt aber nur für Strecken, die kürzer als 50 Kilometer sind und der Zug weniger als eine Stunde unterwegs ist.

Das Auto nutzen:

Wer statt der Bahn das Auto nutzt, bekommt keine Kosten erstattet.

Entschädigung fordern:

Wer wegen eines Bahnstreiks nicht pünktlich ans Ziel kommt, kann je nach Verspätung einen Teil des Fahrpreises oder sogar den kompletten Fahrpreis zurückbekommen. Das regelt die entsprechende EU-Fahrgastverordnung. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, hängt von der Länge der Verspätung ab. Kommen Fahrgäste mindestens 60 Minuten später als geplant an, haben sie Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent. Ab einer absehbaren Verspätung von über einer Stunde können Fahrgäste auch auf die Fahrt verzichten und den kompletten Ticketpreis zurückverlangen. Bei einer Verspätung von mehr als 60 Minuten muss die Bahngesellschaft außerdem kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit anbieten. Gibt es von dem Unternehmen nichts, sollten Reisende auch hier die Rechnungen für ihre Verpflegung aufbewahren.

Streikt die GDL überall bei der Bahn?

Die Bahn wollte sich am Montag nicht zu ihren Streikvorbereitungen äußern, sondern Ankündigungen der GDL abwarten. Die Gewerkschaft hat sich bislang nicht in die Karten blicken lassen und auch offen gelassen, welche Bereiche sie bestreiken will. Am schlagkräftigsten ist sie bei den Lokführern.

Die Tarifrunde zwischen Bahn und GDL steckt fest. Weselsky schloss erneut aus, beim gegenwärtigen Stand weiter zu verhandeln. „Die Verhandlungen sind gescheitert, und die Uhr läuft ab. Jetzt ist Arbeitskampf angesagt, wenn der Bahn-Vorstand kein verbessertes Angebot vorlegt.“

Ungehört blieb ein Appell von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur Mäßigung. Eine Bahnsprecherin forderte die GDL erneut auf, wieder zu verhandeln, weil für die Forderungen Lösungsvorschläge vorlägen. „Streiks in der jetzigen Zeit, in der wir alle mit viel Kraft daran arbeiten, die Folgen der Corona-Krise und der Flutkatastrophe zu bewältigen, würden unsere Kundinnen und Kunden und Zehntausende Beschäftigte wie ein Schlag ins Gesicht treffen.“

GDL fordert Lohnerhöhungen

Auf den ersten Blick scheinen Forderung und Angebot nicht so weit auseinander zu liegen:

Die GDL fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr mit einer Laufzeit von 28 Monaten.

von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr mit einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Bahn will sich hingegen am „ Notlagentarifvertrag “ der Flughäfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte verteilen würde, bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten .

“ der Flughäfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte verteilen würde, bei einer Vertragslaufzeit von . Hinzu kämen Leistungen zur Altersvorsorge und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

GDL kämpft um Einfluss

Überlebens und der künftigen Wachstumsmöglichkeiten. Denn die Bahn muss das Neben dem Streit über Einkommenszuwächse tobt im Konzern ein Machtkampf zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) um den jeweils besseren Tarifabschluss. Für die GDL ist das eine Frage desund der künftigen Wachstumsmöglichkeiten. Denn die Bahn muss das Tarifeinheitsgesetz umsetzen.

In den rund 300 Betrieben des Unternehmens soll danach nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen. Meist ist das die EVG. Die GDL hat deshalb angekündigt, der Konkurrenz Mitglieder abjagen zu wollen.

Die Bahn hatte Mitte Juli als Kompromiss vorgeschlagen, dass künftig die Tarifverträge beider Gewerkschaften in einem Betrieb nebeneinander zur Anwendung kommen. Für ein GDL-Mitglied gälte dann das GDL-Tarifwerk, für ein EVG-Mitglied das EVG-Tarifwerk. Nichtorganisierte könnten zwischen einem der beiden Tarifwerke wählen. Dies lehnte die GDL Ende Juli ab. Die Bahn warf der Gewerkschaft zuletzt "egoistische Machtinteressen" vor.