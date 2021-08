Der GDL-Streik trifft die deutsche Bahn hart – drei Viertel der Fernzüge mussten am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12.8. gestrichen werden. Dennoch strebt die Bahn an, auf den wichtigsten Strecken möglichst viele Verbindungen aufrechtzuerhalten. Doch auf welchen Strecken könnt ihr am besten reisen? Und wo kommt ihr überhaupt nicht reisen Welche Strecken sind am stärksten betroffen? Darüber informieren die Ersatzfahrpläne der DB, die seit Dienstagnachmittag, 15 Uhr, online gestellt werden.

Diese Fernzüge sollen planmäßig fahren:

ICE Frankfurt - Köln - Brüssel

ICE Frankfurt - Köln - Amsterdam

IC Bad Bentheim - Amsterdam (Ausfall Berlin - Bad Bentheim)

ICE/TGV Frankfurt - Strasbourg/Saarbrücken - Paris

ICE/TGV Stuttgart - Strasbourg - Paris

TGV Frankfurt - Strasbourg - Marseille

ICE Hamburg - Frankfurt - Basel - Zürich/Chur

IC Singen - Schaffhausen - Zürich (Ausfall Stuttgart - Zürich)

ECE München - Bregenz - Zürich (einzelne Fahrten)

RJ München - Salzburg - Wien - Budapest

ICE Passau - Linz - Wien (Ausfall Frankfurt - Passau)

EC München - Innsbruck - Verona

EC/RJ Dresden - Prag - Budapest

Grenzüberschreitende Züge nach Polen und Dänemark entfallen während des Streiks komplett. Welche innerdeutschen Fernzugverbindungen verkehren sollen, ist noch nicht bekannt.

DB-Notfahrpläne online verfügbar

DB Navigator verfügbar sein sollen. Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, dass die Infos zu den Notfahrplänen so schnell wie möglich auch in der Online-Fahrplanauskunft und der Appverfügbar sein sollen.

Diese Folgen hat der Bahnstreik in Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg hat die Bahn bisher lediglich bekanntgegeben, dass es wegen des Streiks zu Verspätungen und Zugausfällen kommen wird. Die Deutsche Bahn versuche „mit allen Mitteln, die Auswirkungen des Streiks für die Fahrgäste abzumildern. Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen.“ Fahrgäste werden gebeten, sich kurz vor Reiseantritt unter bahn.de/liveauskunft zu informieren, ob ihr Zug fährt.

Strecke Crailsheim - Heilbronn wurde schon ein Nur für diewurde schon ein Ersatzfahrplan veröffentlicht.

Welche Züge in Bayern ausfallen, ist noch unklar.

Nicht alle Zugverbindungen sind vom Streik betroffen

Generell gilt im Nahverkehr: Zugverbindungen, die nicht von der Deutschen Bahn, sondern von Privatbahnen betrieben werden, sind vom Streik nicht betroffen, sie sollen planmäßig verkehren. Es könnte allerdings zu Einschränkungen kommen, falls auch Fahrdienstleiter streiken.

Deutsche Bahn verspricht Erstattungen

Trotz des Ersatzfahrplans kann die Bahn nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Man bitte daher Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, ihre Reise möglichst zu verschieben. Gegenüber den Kunden wolle man sich sehr kulant zeigen. Die für den Streikzeitraum gelösten Karten könnten bis einschließlich 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden.

Wir halten euch auf dem Laufenden!