Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Bahnstreik angekündigt

Es ist aber nicht der komplette Bahnverkehr vom Streik betroffen

Welche Fernzüge fahren regulär? Gibt es Sonderfahrpläne?

Dreieinhalb Tage lang wird der Bahnverkehr in Deutschland beeinträchtigt sein – Die Lokführergewerkschaft GDL streikt wieder. Los geht es am heutigen Samstag, 21. August um 17 Uhr im Güterverkehr. Ab Montag, 23. August, 2 Uhr kommt es dann auch im Personenverkehr zu Arbeitsniederlegungen. Enden soll der Arbeitskampf am Mittwoch, 25. August um 2 Uhr.

Die Deutsche Bahn hat inzwischen zahlreiche Notfahrpläne veröffentlicht. Den Fernverkehr wird der Streik hart treffen, auch weil es kaum Alternativen gibt. Denn es gibt nur wenige private Fernzuganbieter in Deutschland – ein Beispiel ist der Flixtrain

Bahnstreik: Diese Züge im Fernverkehr sollen planmäßig fahren

Die Bahn hat eine Übersicht dazu veröffentlicht, welche ICEs, ECs und ICs im internationalen Fernverkehr voraussichtlich trotz des Streiks fahren werden.

ICE Frankfurt – Köln – Brüssel

ICE Frankfurt – Köln – Amsterdam

IC Bad Bentheim – Amsterdam (fällt zwischen Berlin und Bad Bentheim aus)

ICE/TGV Frankfurt – Straßburg/Saarbrücken – Paris

ICE/TGV Stuttgart – Straßburg – Paris

TGV Frankfurt – Straßburg – Marseille

ICE Hamburg – Frankfurt – Basel – Zürich/Chur

IC Singen – Zürich (fällt zwischen Stuttgart und Singen aus)

RJ München – Wien – Budapest

ICE Passau – Wien (fällt zwischen Frankfurt und Passau aus)

(fällt zwischen Frankfurt und Passau aus) EC München – Innsbruck – Verona

EC/RJ Dresden – Prag – Budapest

Polen und Dänemark entfällt komplett. Der Sylt-Shuttle ist dagegen nach Angaben der DB nicht vom Streik betroffen und verkehrt regulär.