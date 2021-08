Die Lokführergewerkschaft GDL will im August 2021 schon zum zweiten Mal streiken

Bei der Deutschen Bahn fallen im Nahverkehr viele Züge aus, aber die Privatbahnen fahren regulär

viele Züge aus, aber die fahren regulär Wo stehen die Ersatzfahrpläne?

Auch der zweite Bahnstreik des Jahres vom 23.8. 2 Uhr bis zum 25.8. 2 Uhr wird zu großen Einschränkungen im Zugverkehr führen. Betroffen ist auch der Nahverkehr in Süddeutschland, also in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern.

Schon zwei Tage vor dem Streik ist für einige Bahnstrecken bekannt, welche Notfahrpläne gelten. Die Deutsche Bahn kündigte an, dass Ersatzfahrpläne in die Reiseauskunft und die App DB Navigator eingearbeitet werden.

Bahnstreik: Diese Ersatzfahrpläne gelten in Baden-Württemberg

Auf bahn.de/aktuell hat die DB schon einige Details zu den Auswirkungen des GDL-Streiks in Baden-Württemberg bekanntgegeben. Notfahrpläne wurden dort aber noch nicht veröffentlicht – abgesehen von den Strecken Crailsheim-Heilbronn und Miltenberg-Crailsheim, für diese gibt es schon Ersatzfahrpläne.

Die S-Bahn Stuttgart hat außerdem bekanntgegeben, dass die meisten Linien voraussichtlich im Stundentakt verkehren. Teilweise wird aber nur ein Teil der Strecken bedient oder man muss außerplanmäßig umsteigen. Zudem entfallen die Linien S12, S15 und S30 komplett.

GDL-Streik: Notfahrpläne in München und Bayern