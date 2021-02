Bund und Länder haben den Lockdown auf dem Corona-Gipfel verlängert.

Baden-Württemberg hat von allen Bundesländern die niedrigste 7-Tages-Inzidenz.

MP Kretschmann macht dem Handel Hoffnung auf Lockerungen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fasst eine baldige Öffnung des Einzelhandels ins Auge. „Sollten wir stabil die 35 erreichen, das heißt, sollten wir diese Inzidenz im Land über mehrere Tage – zwischen drei und fünf Tagen am Stück – unterschreiten, dann werde ich weitere Öffnungsschritte veranlassen“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

Die nächste Maßnahme wäre dann, den Einzelhandel im Land zu öffnen, sagte Kretschmann. „Natürlich mit einem klaren Hygienekonzept, worin eine Begrenzung von 20 Quadratmeter pro Kundin oder Kunden enthalten ist.“

Corona in BW: Baden-Württemberg mit niedrigster Inzidenz

Baden-Württemberg verzeichnete laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,6. Das war der niedrigste Wert aller Bundesländer.

Modellrechnungen kämen zu dem Schluss, dass Baden-Württemberg als erstes Land den Wert von 35 erreichen könnte, und zwar „möglicherweise schon gegen Ende der nächsten Woche“, sagte Kretschmann. Er betonte zugleich, er werde sofort reagieren, sollten die Zahlen wieder nach oben schnellen.

Oberbürgermeister aus BW wenden sich an Kanzlerin Angela Merkel

Drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg haben sich unterdessen in einem dringenden Appell erneut an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewendet, den Einzelhandel in den Stadtzentren möglichst bald mit guten Hygienekonzepten wieder öffnen zu lassen. In einem Schreiben, das auch an Ministerpräsident Kretschmann und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) adressiert ist, schlagen sie zudem Schnellteststationen an den Zugängen zur Innenstadt vor. Außerdem plädieren die Verfasser für eine höhere Mehrwertsteuer für den Online-Handel.

„Uns erreichen verzweifelte Berichte von Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden. Einige von ihnen wenden sich bereits an die Gerichte. Die versprochenen Finanzhilfen kommen zu spät und sind in vielen Fällen nicht existenzsichernd“, steht in dem Schreiben, das von

Boris Palmer (Grüne) aus Tübingen,

Richard Arnold (CDU) aus Schwäbisch Gmünd

und Matthias Klopfer (SPD) aus Schorndorf unterzeichnet ist.

Der im November begonnene und im Dezember verschärfte Lockdown für Gastronomie, Kultur und Handel treibe immer mehr Betriebe in die Insolvenz. „Das Sterben der Innenstädte ist in vollem Gange.“

Lockerungen für den Handel in BW? Das schlagen die Politiker vor

Die drei Stadtoberhäupter schlagen konkret vor, dass Städte mit einer Inzidenz unter 35 sofort den Anfang machen dürfen und Innenstadtbezirke komplett öffnen können, wenn ein negativer Schnelltest vorgewiesen werde. „Konkret heißt das: Die Stadt errichtet Schnellteststationen an den Zugängen zur Innenstadt. Einlass in Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen erhält nur, wer den an der Teststation ausgegebenen personalisierten Badge als Nachweis für einen negativen Test sichtbar mit sich führt“, steht in dem am Dienstag verfassten Brief.