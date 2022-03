Alexej Nawalny ist der Mann mit der lautesten Stimme in Russland gegen Wladimir Putin. Für die Organisation von riesigen Protesten gegen den Kreml hat Nawalny schon einen hohen Preis zahlen müssen: Er wurde schon mehrfach inhaftiert, befindet sich aktuell in einem Straflager und hat einen Giftanschlag überlebt.

Nun kehrt er zurück in den Fokus, da er als einer der wenigen gilt, der Putin bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine stoppen könnte, indem er zu Protesten in Russland aufruft. Wer ist der Kremlkritiker? Alle Infos zu Alexej Nawalny hier im Porträt.

Twitter, Beruf, Aktivist: Alexej Nawalny im Kurzporträt

Geburtstag: 4. Juni 1976

Alter : 45

: 45 Beruf: Aktivist, Politiker, Rechtsanwalt

Partei : Fortschrittspartei

: Fortschrittspartei Ausbildung : Jura

: Jura Ehefrau : Julia Nawalnaja

: Julia Nawalnaja Kinder : zwei (eine Tochter, ein Sohn)

: zwei (eine Tochter, ein Sohn) Twitter: navalny

Proteste in Russland gegen Ukraine-Krieg: Nawalny ruft zum Aufstand auf

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat zu täglichen Protesten in Russland und Belarus gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine aufgerufen. "Ich fordere alle auf, auf die Straße zu gehen und für den Frieden zu kämpfen", erklärte Nawalny am Mittwoch auf Facebook und Twitter. "Lasst uns nicht zu einer Nation von verängstigten Stimmlosen werden."

1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

Er rief dazu auf, sich nicht vor Festnahmen zu fürchten. "Wenn wir, um einen Krieg zu verhindern, die Gefängnisse und Polizeiwagen füllen müssen, werden wir die Gefängnisse und Polizeiwagen füllen." Alles habe einen Preis und dieser müsse nun bezahlt werden, fügte Nawalny hinzu. Andernfalls wäre Russland "eine Nation von Angsthasen".

brutalen Krieg" verschließen, "den unser kleiner, völlig verrückter Zar gegen die Ukraine entfesselt hat", erklärte der Oppositionelle mit Blick auf Russlands Denn niemand dürfe die Augen vor diesem "" verschließen, "den unser kleiner, völlig verrückter Zar gegen die Ukraine entfesselt hat", erklärte der Oppositionelle mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin . "Ich kann, will und werde nicht schweigen, wenn pseudohistorischer Unsinn über Ereignisse vor 100 Jahren zu einem Vorwand für Russen wird, Ukrainer zu töten, und diese, die sich verteidigen, Russen töten."

Russland war am 24.02.2022 in die Ukraine einmarschiert. Seitdem wurden hunderte Menschen getötet. Die Kämpfe dauern an. Proteste gegen den Krieg sind in Russland offiziell verboten. Dennoch gab es in den vergangenen Tagen Anti-Kriegskundgebungen in vielen russischen Städten. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden dabei 6800 Menschen festgenommen.

Vergiftung und Straflager: Nawalny im Gefängnis

Präsidentschaftswahl 2018, in der Lage gewesen, große Proteste gegen Putin zu mobilisieren. Dafür ist er vom Regime Putins immer wieder bestraft worden: Er ist schon mehrmals zu Haftstrafen verurteilt worden, wird gezielt von Nowitschok. Als lautstarker Dissident in Russland hat Alexej Nawalny schon einige Schikanen über sich ergehen lassen müssen. Er ist in den vergangenen Jahren, vor allem vor der, in der Lage gewesen, große Proteste gegen Putin zu mobilisieren. Dafür ist er vom Regime Putins immer wieder bestraft worden: Er ist schon mehrmals zuverurteilt worden, wird gezielt von russischen Staatsmedien diskreditiert, sodass viele Russinnen und Russen nicht sicher sein können, wer Nawalny wirklich ist. 2020 hat das Regime in Moskau Alexej Nawalny vergiften lassen mit dem Stoff

Nowitschok ist ein Nervengift, dass von der Sowjetunion entwickelt wurde. Es gehört zu den stärksten Giften der Welt, da bereits sehr geringe Dosen zum Tod führen können – auch die bloße Berührung mit dem Stoff kann tödliche Konsequenzen haben.

Oppositionsbewegung in Belarus zeigte. Die Massenproteste in dem Nachbarland sollten 20. August 2020 wurde Nawalny in einem Flugzeug von russischen Agenten des Geheimdienstes FSB beschattet und sehr wahrscheinlich vergiftet. Nawalny wurde ins künstliche Koma versetzt und schließlich nach Berlin in die Charité gebracht, wo Ärzte die Vergiftung durch Nowitschok feststellten. Die EU beschloss letztlich Sanktionen gegen Russland. Im September 2020 konnte Nawalny das Krankenhaus verlassen. Auf eigenen Wunsch entschied er sich, im Januar 2021 nach Russland zurückzukehren, wo er umgehend verhaftet wurde. Nawalny wurde mit Nowitschok vergiftet, nachdem er sich solidarisch mit derzeigte. Die Massenproteste in dem Nachbarland sollten Alexander Lukaschenko entmachten und eine demokratische Regierung installieren – doch wurden die Proteste mit Hilfe von Putin brutal zerschlagen. Amwurde Nawalny in einem Flugzeug von russischen Agenten des Geheimdienstes FSB beschattet und sehr wahrscheinlich vergiftet. Nawalny wurde ins künstliche Koma versetzt und schließlich nachin die Charité gebracht, wo Ärzte die Vergiftung durch Nowitschok feststellten. Die EU beschloss letztlichgegen Russland. Im September 2020 konnte Nawalny das Krankenhaus verlassen. Auf eigenen Wunsch entschied er sich, im Januar 2021 nach Russland zurückzukehren, wo er umgehend verhaftet wurde.

Verurteilung und Straflager

Noch am Flughafen von Moskau wurde Alexej Nawalny bei seiner Rückkehr aus Deutschland verhaftet. Als Grund für seine Haft wurde genannt, dass er gegen Bewährungsauflagen aus einem vorherigen Prozess verstoßen habe. Zudem wurde ihm Betrug vorgeworfen. Im Februar 2021 wurde Nawlny zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt. Er wurde in ein Straflager in Pokrow gebracht. Er hat mehrmals gesagt, dass er dort gefoltert werde. Diese Foltervorwürfe hat der Kreml immer zurückgewiesen.

Mitte Februar 2022 begann ein neuer Prozess gegen Nawalny. In dem neuen Verfahren geht es um die angebliche Veruntreuung von Spendengeldern in Höhe von umgerechnet vier Millionen Euro durch Nawalny. Die mögliche Höchststrafe für den Tatbestand beträgt in Russland zehn Jahre Haft. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte den Prozess als Farce. Es handele sich um ein "Scheinverfahren, an dem statt Medien Gefängniswärter teilnehmen". Es sei "offensichtlich, dass die russischen Behörden sicherstellen wollen, dass Nawalny das Gefängnis so bald nicht verlassen wird".