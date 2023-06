Müssen Rentnerinnen und Rentner Steuern zahlen und wenn ja wann? Diese Frage stellt sich für viele Menschen, die sich dem Rentenalter nähern oder bereits in Rente sind. Eine Antwort darauf ist nicht pauschal möglich. Unter bestimmten Umständen müssen Menschen in Rente tatsächlich Steuern zahlen. Dies ist allerdings abhängig von der Höhe ihrer Einkünfte. In diesem Text erklären wir, wann Rentnerinnen und Rentner Steuern zahlen müssen, wie viel Prozent der Rente versteuert werden müssen und ob es Steuervergünstigungen für Rentnerinnen und Rentner gibt.

Der Grundfreibetrag für Rentner

Grundsätzlich sind Rentnerinnen und Rentner dazu verpflichtet, Steuern zu zahlen, wenn ihr Jahresbruttoeinkommen den Grundfreibetrag übersteigt. Für Alleinstehende liegt der Grundfreibetrag 2023 bei 10.908 Euro pro Jahr. Für Verheiratete gilt der doppelte Wert, also 21.816 Euro.

Wie viele Steuern müssen Rentner bezahlen?

Nicht alle Renten sind gleich besteuert. Der steuerpflichtige Anteil hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Wer im Jahr 2005 oder früher Rentner wurde, muss 50 Prozent seiner Rente versteuern. Seit 2005 steigt der steuerpflichtige Teil der Rente Jahr für Jahr an. Beim Renteneintritt 2023 müssen 83 Prozent der Rente versteuert werden. Wer 2040 Neurentner wird, muss erstmals 100 Prozent der Rente versteuern.

Steuervergünstigungen für Rentner

Rentner, die nur eine kleine Rente haben oder geringe Einkünfte aus anderen Quellen, müssen möglicherweise gar keine Steuern zahlen oder können eine Steuervergünstigung erhalten. Es gibt zum Beispiel für Menschen, die älter sind als 64 Jahre und sich noch etwas dazuverdienen oder Einkünfte aus Kapitalerträgen oder Vermietung haben, einen Altersentlastungsbetrag, der die Steuerlast senken kann. Wie hoch dieser ist, hängt vom Geburtsjahr ab.

Renten steigen im Sommer 2023

Für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gab es im März gute Nachrichten, denn die Rente steigt zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Um wieviel die Rente steigt, verrät die Tabelle in diesem Extra-Artikel: