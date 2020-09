Nach einem langenhat es am Freitag in Süddeutschland und im Alpenraum mit Vorarlberg und Tirol einen heftigengegeben. In Ulm lagen die Höchstwerte nur noch bei 11 Grad mit Tendenz nach unten. Sowohl in Vorarlberg und Tirol als auch in Höhenlagen von Allgäu und Schwarzwald setzt in der Nacht auf Samstag oberhalb von 1000 Metern dann starker Schneefall ein. Die Wintersportfans bekommen also einen Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit, auch wenn Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz für Regionen wie Tirol und Vorarlberg ein striktes Après-Ski-Verbot erlassen hat . Immerhin dürfte es in Ischgl im Corona-Winter nicht ganz so voll werden wie in anderen Jahren.