Restaurants, Bars und Kneipen offenbar noch striktere 2G Plus. Angesichts der wieder ansteigenden Omikron-Variante in Deutschland wird der 2G-Zugangsregeln ohne Test gelten bundesweit schon für Gaststätten, Kinos, Theater und viele Geschäfte. Doch nun könnte es füroffenbar noch striktere Regeln geben:. Angesichts der wieder ansteigenden Corona-Zahlen und der sich rasch ausbreitendenin Deutschland wird der Corona-Gipfel am 7.1.22 neue Regeln von Bund und Ländern für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beschließen.

Gastronomie soll 2G-Plus bundesweit gelten. Das bedeutet, auch Geimpfte und Genesene brauchen einen Test. Geboosterte werden ausgenommen. Aktuell sind nach Informationen der „Bild“ rund 40 Prozent der Bevölkerung bereits geboostert. Eine Neuerung, die laut einer am Donnerstagabend bekanntgewordenen Beschlussvorlage im Gespräch ist: In der. Das bedeutet, auch Geimpfte und Genesene brauchen einen Test. Geboosterte werden ausgenommen. Aktuell sind nach Informationen der „Bild“ rund 40 Prozent der Bevölkerung bereits geboostert.

Aus der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel am Freitag, die der Zeitung vorliegt, gehe demnach hervor, dass die Regel ab dem 15. Januar gelten könnte. Allerdings steht das Datum noch zur Debatte.

2G Plus in Restaurants: Schwesig und Dahmen sind dafür

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verwies im „Spiegel“ auf Maßnahmen in ihrem Land, „die wir uns jetzt bundesweit erhoffen, zum Beispiel 2G plus. Also Zutritt zu vielen Innenbereichen nur noch für Geimpfte oder Genesene plus Test.“ 2G-Zugangsregeln ohne extra Test gelten bundesweit schon für Kinos, Theater, Gaststätten und viele Geschäfte. Der Grünen-Experte Janosch Dahmen sagte, die Länder sollten erwägen, Gastronomie, Clubs und Veranstaltungsorte zu schließen. „Wenn sie sich dagegen entscheiden, ist die flächendeckende Einführung von 2G plus das absolute Minimum“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag).





Schwesig spricht sich für 2G Plus in der Gastronomie aus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich zunächst zurückhaltend zu konkreten Beschlüssen. Ihm sei lieber, man berate am Freitag und entscheide dann „lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist", sagte er bei „Bild live". Lauterbach bekräftigte, „eine solide Datenbasis" sei da.

Auch Giffey spricht sich für 2G+ aus

Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen am Freitag zeigt sich Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) offen für verschärfte Zutrittsregeln in der Gastronomie. Eine „2G-Plus-Regel“ könne einerseits für mehr Sicherheit vor Infektionen sorgen, sagte Giffeys Sprecherin Lisa Frerichs am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Andererseits könnte so gewährleistet werden, dass die Gastronomie offen bleiben kann.“

2G plus könnte nach den Vorstellungen Giffeys bedeuten, dass zu Restaurants oder Gaststätten nur Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt haben, die dann noch eine zusätzliche Voraussetzung erfüllen müssen: Entweder sie sind geboostert, haben also eine Auffrischungsimpfung, oder sie sind getestet. Mit einem solchen Vorgehen würde aus Sicht Giffeys auch ein weiterer Anreiz geschaffen, damit sich Menschen boostern lassen.

Vor der MPK: Diese Regeln könnten beschlossen werden