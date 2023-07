Eins lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen beständig. Der Donnerstag (20.07.) wird mit 25 Grad angenehm warm, allerdings schafft es die Sonne nur selten durch die Wolkendecke. Regnen soll es laut Prognosen auf dem Wetterportal Meteoblue den Tag über aber nicht.

Ähnlich startet auch der Freitag (21.07.): Bis zum Mittag ist es in Ulm bedeckt und trocken bei Temperaturen bis zu 24 Grad. Ab den Nachmittagsstunden kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalen Unwettern und Schauern kommen, sodass sich die Sonne nur zeitweise blicken lässt. Dabei erreicht das Thermometer Temperaturen bis 24 Grad.

Samstag und Sonntag stehen voll im Zeichen von Lichterserenade und Konzert der Fantastischen Vier auf dem Münsterplatz. Die gute Nachricht hierbei: Es bleibt trocken! Dazu wird es am Samstag (22.07.) 23 Grad und am Sonntag (23.07.) sogar 28 Grad warm. Einen detaillierten Ausblick auf das Wetter am Schwörwochenende und Schwörmontag finden Sie hier