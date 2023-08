Noch vor wenigen Tagen war es herbstlich kühl in und um Ulm herum. Jetzt ist der Sommer zurück und sorgt für extrem hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht am Montag (14.08.2023) eine amtliche Warnung vor Hitze für Ulm und Neu-Ulm aus. Was das bedeutet und worauf Menschen jetzt achten sollten.

Wer einen Blick auf die Wetterkarte des DWD wirft, sieht: Fast das ganze Land , sowie Bayern und weitere östliche Bundesländer sind lila oder dunkellila eingefärbt. Das bedeutet: Warnung vor Hitze (lila) und extremer Hitze (dunkellila).

Warnung vor Hitze in Ulm, Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis: Das ist zu beachten

Ulm, der Alb-Donau-Kreis und der Landkreis Neu-Ulm sind aktuell (Stand: 14.08.23; 10:30 Uhr) lila eingefärbt. Für den Zeitraum zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 19 Uhr, gilt also eine Hitzewarnung. Laut DWD heißt das konkret, dass es gefühlt über 32 Grad heiß wird. Außerdem findet nachts nur eine geringe Abkühlung statt. „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen“, schreibt der DWD zu der Wetterwarnung. Weiter: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Vor allem für alte und pflegebedürftige Menschen, so schreibt der DWD, könne die Hitze extrem belastend sein.

Vor allem für alte und pflegebedürftige Menschen, so schreibt der DWD, könne die Hitze extrem belastend sein.

Wetter in Ulm und Neu-Ulm: die Aussichten