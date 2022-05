Ulm und der Alb-Donau-Kreis haben in Sachen Badesee und Baggersee viel zu bieten. Die Städte Ulm, Neu-Ulm und die angrenzenden Landkreise haben eine große Auswahl an Badeseen.

Wo gibt es in Ulm , Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis Badeseen?

, und dem Badeseen? Kiosk , Spielplatz und Wasserwacht : Was sind die besonderen Merkmale der Baggerseen?

, und : Was sind die besonderen der Baggerseen? Stehen Parkplätze zur Verfügung?

zur Verfügung? Wie ist die Wasserqualität?

Die Wasserqualität ist in allen aufgeführten Badeseen und Baggerseen ausgezeichnet. Sie wird im Zeitraum Mai bis September alle vier Wochen von den Landratsämtern überprüft.

Badesee Erbach

Der am südlichen Stadtrand von Erbach, rund 14 Kilometer von Ulm entfernt, gelegene Badesee bietet einige Badeinseln, Stege und eine großzügige Liegefläche. Für Kinder und Familien ist eine Nichtschwimmerzone vorhanden. Auch Rutschen, ein Fußballspielplatz, Tischtennisplatten und ein Kinderspielplatz sind vorhanden. Ein besonderes Highlight ist das riesige Sonnendeck, auf dem man sonnenbaden kann. Verpflegung gibt es am Kiosk und wer selber grillen möchte, kann dies an offenen Grillstellen. Den Gästen stehen Umkleiden, Duschen, Toiletten und Schließfächer zur Verfügung. Die Nutzung des Sees ist kostenpflichtig.

ACHTUNG : Der Badesee Erbach konnte 2022 nicht wie gewohnt zum 01. Mai öffnen. Grund ist fehlendes Personal für die Badeaufsicht, das wohl für die ganze Saison nicht verfügbar sein wird. Deshalb wird aktuell geprüft, ob die Erbacher „Badeanlage“ in eine „Badestelle“ umgewandelt werden kann und welche Umstellungen dafür nötig sind.

Badesee Ersingen

In Erbach-Ersingen gibt es zwei öffentliche Seen - den „Kleiner See“ und den „Natursee“ (großer See). Sie liegen beim Sport- und Festplatz in der Nähe von Oberdischingen und rund 18 Kilometer von Ulm entfernt. Es gibt eine Liegewiese, eine DLRG Rettungsstation Ortsgruppe Oberdischingen-Erbach, ein DLRG-Heim mit Verkauf von Essen und Trinken. Toiletten, Grillplatz und Zeltplatz sind kostenpflichtig. Am Sport- und Festplatz stehen Parkplätze zur Verfügung.

Badesee Dietenheim

Im nordöstlichen Teil von Dietenheim, rund 27 Kilometer von Ulm entfernt, liegt der rund 2,4ha große Badesee. Der Badesee ist umgeben vom Iller-Auwald und bietet Naturstrand mit flachem Ufer, Badesteg, Nichtschwimmer-Bereich sowie zwei Sonnendecks auf dem See. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, für Sportbegeisterte Tischtennis-Platten und ein Beachvolleyball-Feld. Außerdem gibt es einen Kiosk, Toiletten, und Duschen. Direkt am See stehen ca. 100 Parkplätze zur Verfügung.

Badesee Heppenäcker

Südöstlich von Rottenacker, rund 36 Kilometer von Ulm entfernt, ist der Freizeit- und Badesee Heppenäcker. An den See angeschlossen ist eine Freizeitanlage mit Zeltplatz. Der See verfügt über eine große Liegewiese rund um den See, für Kinder gibt es einen Spielpatz. Außerdem stehen Duschen, WCs und Umkleidekabinen zur Verfügung, sowie ein Kiosk und Grillstellen.

Badeseen und Baggerseen im Kreis Neu-Ulm

Pfuhler See

Der Pfuhler Baggersee, rund 10 Kilometer von Ulm entfernt, liegt idyllisch versteckt in einem Waldstück direkt an der Donau auf Bayerischer Seite, ca. 1,6 km nördlich von Pfuhl. Neben der 1,8 ha großen Liegewiese, einem Spielplatz und einem Kiosk gibt es auch einen extra ausgewiesenen Nichtschwimmer-Bereich und eine Badeinsel im See. Sportlich betätigen kann man sich bei Tischtennis und Beachvolleyball. Umkleidekabinen und Toiletten sind für Gäste vorhanden. Ein Parkplatz mit 480 Stellplätzen – vereinzelt im Schatten - ist durch ein Waldstück vom See getrennt - etwa drei Gehminuten.

Unterelchinger See

Zwischen Unterelchingen und Weißingen, rund 14 Kilometer von Ulm entfernt, liegt der 6,5 ha große Unterelchinger See. Hauptsächlich wird er von Anglern genutzt. Die fast 1,8 Hektar große Liegefläche bietet im Sommer aber auch Badegästen viel Platz zum Entspannen und der kühle See lädt zum Abkühlen, Planschen und Schwimmen ein. Wer sportlich sein will, kann Beachvolleyball spielen. Außerdem gibt es: ein Wasserwachtgebäude, eine WC-Anlage, ein Restaurant (beim Schützenheim) sowie zahlreiche Fahrrad-Stellplätze und knapp 230 Parkplätze.

Baggersee Ludwigsfeld

Der 12,3 ha große Ludwigsfelder See, rund 9 Kilometer von Ulm entfernt, liegt idyllisch im Naherholungsgebiet und am Rand von Ludwigsfeld, dem südlichsten angrenzenden Vorort Neu-Ulms. Neben großzügigen Liegewiesen bietet der See zwei Badeinseln und einen Nichtschwimmer-Bereich. Es gibt Tischtennis-Plätze, einen Spiel- und Bolzplatz und ein Beachvolleyballfeld. Auch Kiosk, Toiletten und eine Außendusche stehen zur Verfügung. Wer selbst grillen möchte, kann dies in der öffentlichen Grillzone. 500 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Sendener Waldsee

Der Sendener Waldbaggersee, rund 13 Kilometer von Ulm entfernt, verfügt über 15 ha Seefläche und 1,2 ha Liegewiese mit Kinderspielplatz und Tischtennisplatten. Außerdem stehen ein Wasserwacht- und Sanitärgebäude sowie 130 Parkplätze zur Verfügung.

Waldbaggersee Illerzell

Der idyllische Waldbaggersee in Illerzell, rund 16 Kilometer von Ulm entfernt, bietet rund 16 ha Seefläche und knapp 1 ha Liegewiese. Es gibt Parkplätze, einen Kiosk mit WC und einen FKK-Bereich. Parkplätze sind in ca. 400m Entfernung vorhanden.

Vöhringer Badesee

Der 4,2 ha große Vöhringer Badesee, rund 21 Kilometer von Ulm entfernt, bietet 2 ha Liegefläche. Neben Wasserwacht-, Sanitär- und Kioskgebäude gibt es einen Kinderspielplatz und Tischtennisplatten. Außerdem stehen 300 Parkplätze zur Verfügung.

Auer Badesee

Der 2,2 ha große Badesee in Au liegt zwischen Bellenberg und Au, rund 23 Kilometer von Ulm entfernt. Neben der 1,5 ha großen Liegewiese mit viel Schatten gibt es einen Spielplatz und Tischtennisplatten. Ein Kiosk, ein Gebäude der Wasserwacht und ein Sanitärgebäude sind ebenfalls vor Ort. Rund 200 Parkplätze stehen hier zur Verfügung.

Nördlicher Filzinger See

Der Filzinger See liegt in der Nähe von Altenstadt, rund 37 Kilometer von Ulm entfernt. Aufgeteilt ist der Naherholungssee in zwei Teile - der Südliche Filzinger See mit rund 7,5 ha und der kleinere Nördliche Filzinger See mit etwa 3,5 ha Fläche. Am südlichen See befindet sich ein Campingplatz und eine Gaststätte, die Christopherus Taverne. Es stehen 350 Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Seen im Ulmer Umland

Badesee Sinningen

Der Badesee Sinningen liegt zwischen Kirchberg und Balzheim, rund 35 Kilometer von Ulm entfernt, im Ortsteil Sinningen. Er verfügt neben einer Liegewiese mit Sonnen- und Schattenplätzen über einen Kiosk, Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen sowie kostenfreie Parkplätze.

Ziegelweiher Ochsenhausen

Der Ziegelweiher liegt am Ortsrand von Ochsenhausen, rund 48 Kilometer von Ulm entfernt, und verfügt über Toiletten, Gaststätte und Kiosk. Neben einer Liegewiese und Parkplätzen sind auch Duschen und Umkleidekabinen vorhanden. Für Kinder gibt es einen Flachwasserbereich, eine Wasserrutsche, ein Wassertrampolin sowie ein Ein-Meter-Sprungbrett.