Immer wieder warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewitter und Unwetter. Jetzt spricht der DWD die ersten Hitzewarnungen des Jahres aus! Ein Blick auf die Deutschlandkarte des Wetterdienstes zeigt: auch Ulm ist in der für Hitze stehenden Alarmfarbe lila eingefärbt.

Hitze in Ulm: Wann es besonders warm wird

Für Dienstag (20.06.2023) warnt der DWD vor Hitze in Ulm. Besonders heiß soll es zwischen 11 Uhr und 19 Uhr werden. Doch was genau bedeutet das?

„Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langweilige Sonneneinstrahlung“, beschreibt der DWD die aktuelle Warnstufe. Konkret spricht der DWD aktuell von einer „starken Wärmebelastung“ – das sei dann der Fall, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad liege und es nur eine geringe nächtliche Abkühlung gibt.

Die nächsthöhere Warnstufe wäre eine „extreme Wärmebelastung“. Hier liegt die gefühlte Temperatur bei über 38 Grad.

Hitzewelle rollt über Deutschland

Am Sonntag (18.06.) veröffentlichte der DWD die ersten Hitzewarnungen des Jahres. Wirft man einen Blick auf die Deutschlandkarte des Wetterdienstes, so fällt auf: fast die ganze Bundesrepublik ist lila eingefärbt. „Hitzewellen sind eine ernstzunehmende Gefahr für die menschliche Gesundheit“, schreibt der DWD auf seiner Webseite. Auch die nächtlichen Temperaturen seien für Warnungen ausschlaggebend. Denn: „Bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet.“

Hitze im Südwesten: Wie warm wird es? Wie lange gilt die Hitzewarnung?

Zur Wochenmitte könne die gefühlte Temperatur auf bis zu 37 Grad klettern, was an einer zunehmenden Schwüle liege. Größere Gebiete im Süden, Osten und in der Mitte Deutschlands seien betroffen. Deshalb sei mit einer Verlängerung und Ausweitung der Hitzewarnungen zu rechnen.