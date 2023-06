Das vergangene Wochenende war sommerlich-warm und voller Sonnenschein. In der neuen Woche sieht es allerdings etwas düsterer aus am Himmel. Wo und wann mit Gewitter und Regen zu rechnen ist.

Gewitter zum Wochenstart in Baden-Württemberg

Zunächst: Ein Tief über den Britischen Inseln beschert von Südwesten her Baden-Württemberg sehr warme und feuchte Luft, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Daher seien vereinzelte Gewitter mit Böen um die 50 km/h am Montag (19.06.2023) nicht ausgeschlossen. Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Ab dem Mittag sagt der DWD lokale Gewitter mit Potenzial für Starkregen, Hagel und stürmische Böen bis 70 km/h für das Land voraus. Einzelne Schauer und Gewitter sind angekündigt.

In der Nacht zum Dienstag zieht ein „gewittriges Regengebiet“ von Südwesten durch das Bundesland, das seinen Schwerpunkt in der Nordwesthälfte findet, so der DWD weiter.

Erste Hitzewarnungen des Jahres für Baden-Württemberg

Trotzdem bleibt es heiß! Der DWD warnt zum ersten Mal dieses Jahr vor Hitze im fast gesamten Bundesland. Für den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm wird eine starke Wärmebelastung am Dienstag erwartet. Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Freiburg warnt der DWD bereits am Montag vor Hitze.

Es gibt beim DWD zwei Warnstufen: Eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung wird dann herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32 Grad oder darüber liegt. Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad, wird vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt.

Gewittrige Lage bleibt bis Mitte der Woche

Die weitere Woche bleibt geprägt von Wolken, Regen und Gewitter. Der Regen verzieht sich zwar vorerst am Dienstagvormittag (20.06.2023) gen Nordosten, dichte Quellwolken bleiben uns jedoch erhalten. Es bleibt zwar trocken, aber gewittrig. Zum Nachmittag kommen von Südwesten erneut Schauer und Gewitter mit Sturmböen auf. Dabei ist örtlich unwetterartiger Starkregen sehr wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 27 Grad und 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlicher Richtung mit frischen bis starken Böen.

Schauer und Gewitter prägen die Woche

Und auch am Mittwoch (21.06.2023) bleibt uns die gewittrige Stimmung erhalten. Quellwolken bedeckten den Himmel, die immer wieder Schauer und Gewitter mit sich bringen. Im Laufe des Tages steigt die Gefahr für Unwetter zunehmend an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 Grad und 31 Grad. Es weht meist ein mäßiger Westwind mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zum Donnerstag (22.06.2023) soll es wechselnd bewölkt sein und die Schauer- und Gewitteraktivität soll allmählich abnehmen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 15 Grad. Bei Gewittern sowie in exponierten Lagen sind teilweise stürmische Böen zu erwarten.

Wolkiger Himmel und Schauer für Ende der Woche angesagt

Ähnlich sagt der DWD die Wetterlage für Donnerstag (22.06.2023) vorher. Baden-Württemberg erwartet ein größtenteils wolkiger Himmel, begleitet von Schauern und örtlichen Gewittern, die von West nach Ost ziehen. In einigen Regionen besteht die Möglichkeit lokaler Unwetter aufgrund von Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad auf der Schwäbischen Alb und 30 Grad im Kraichgau. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung und bringt frische bis starke Böen mit sich. Bei Gewittern können sogar Sturmböen auftreten. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig, und die Schauer- und Gewitteraktivität lässt langsam nach.

