Auch wenn der deutsche Sommer meteorologisch erst am 1. Juni begonnen hat und kalendarisch seinen Start am 21. Juni hat , genießen viele Bürger in Baden-Württemberg schon seit Wochen viel Sonne und warme bis heiße Temperaturen. Dies bringt aber auch Schattenseiten mit sich, denn der deutsche Sommer war bereits in den vergangenen Jahren sehr trocken. Das Jahr 2023 scheint diesen Trend bislang nicht umzukehren. Deshalb bleibt die Waldbrandgefahr im Südwesten hoch. Und in einigen Fällen ist sie bereits Realität geworden. Auf unserer regelmäßig aktualisierten Karte können Sie sehen, wo die Feuerwehr im Sommer in Baden-Württemberg bereits zu Flächenbränden im Freien ausrücken musste. Heckenbrände oder Brände auf privaten Grundstücken sind in dieser Ansicht nicht enthalten.