Es bleibt unruhig in Ulm und Neu-Ulm in den nächsten Tagen. In einer aktuellen Meldung warnt der DWD vor schweren Unwettern in beiden Städten bis Freitagfrüh (23.06.), 4 Uhr. So bilden sich ab Donnerstagnachmittag (13 Uhr) von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Ulm und Neu-Ulm müssen sich auf Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit einstellen. Dazu kommen Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um fünf Zentimeter auftreten. Vereinzelt sind auch Großhagel mit Korngrößen um sieben Zentimeter und Orkanböen bis 140 km/h möglich.