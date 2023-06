Donnergrollen, pechschwarze Wolken und Orkanböen. Über Ulm und Neu-Ulm fegte am Dienstagabend (20.06.) ein schweres Unwetter. Bereits gegen 19 Uhr verdunkelte sich der Himmel über beiden Städten, der Regen und starke Sturmböen ließen aber noch bis 20.30 Uhr auf sich warten.

Parallel veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung für den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Neu-Ulm. Demnach warnte der DWD für Ulm in der Zeit von 20.40 Uhr bis 22 Uhr vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4. Für Neu-Ulm besteht die Gefahr sogar bis 23 Uhr.

Dunkle Wolken kündigten am Dienstagabend das Unwetter über der Ulmer Innenstadt an. Ab 20.30 Uhr folgten Starkregen und Orkanböen.

© Foto: Sven Kaufmann

Unwetter in Ulm und Neu-Ulm: So stark waren Regen, Hagel und Sturmböen

Das Ausmaß des Unwetters ließ sich am Dienstagabend noch nicht festmachen. Die Feuerwehr Ulm hatte auf Nachfrage gegen 21.15 Uhr noch keine Informationen zu Schäden in der Stadt. Die Feuerwehr Neu-Ulm berichtete dafür von umgeknickten Bäumen und Blitzeinschlägen. „Überschwemmungen gibt es bisher aber keine“, sagt Christian Schröder. Betroffen von den schweren Unwettern sei aktuell nur die nördliche und mittlere Region Neu-Ulm. Zahlreiche Feuerwehrteams seien am Abend und in der Nacht im Einsatz, um Schäden zu beseitigen.

Auch die Polizei in Ulm berichtete um kurz nach 21 Uhr nur von kleineren Einsätzen. „Es war nichts Dramatisches.“

Nach Starkregen: Unwetterwarnung wieder aufgehoben

So schnell das Unwetter über Ulm und Neu-Ulm gekommen war, so schnell war es auch wieder vorüber. Um 21.43 Uhr hob der DWD die amtliche Unwetterwarnung für Ulm auf.