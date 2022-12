Das Entsetzen nach dem Messerangriff auf die 14-Jährige Ece und ihre 13-jährige Freundin ist immer noch groß. Am Tatort haben Menshcen Dutzende Kerzen aufgestellt. Dazwischen lliegt ein Schild, auf dem „Yastayiz» steht – Türkisch für „Wir trauern“. Am Mittwoch, 7.12.2022, findet in Illerkirchberg auf dem Friedhof die Beerdigung statt. © Foto: Christoph Schmidt