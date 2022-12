Blaulicht, Dauersirenen und Kontrollen durch die Ulmer Polizei am Montagmorgen in der Region Illerkirchberg/Oberkirchberg: Gerüchte machen die Runde von Angriffen und verletzten Kindern. Die Aktion wird begleitet von einer Fahndung: Es gibt Personenkontrollen in der Umgebung, unter anderem in Wibli...