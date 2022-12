An einer Mauer stehen Kerzen, Rosen und ein kleiner Engel aus Stein. Die Stelle, an der am Vormittag in Oberkirchberg zwei Schülerinnen angegriffen worden sind , ist zum Ort der Trauer geworden: Das 14-jährige Mädchen ist mittlerweile verstorben, das 13-jährige Mädchen liegt schwer verletzt im K...