Da der mutmaßliche Täter, wie die Polizei erst am Abend mitteilte, aus Eritrea stammt, kochen im Dorf und in der Region die Emotionen hoch. Im Internet kursieren ekelhafte Selbstjustiz-Fantasien. In Zeiten, in denen Kommunen verzweifelt nach Wohnraum für Flüchtlinge suchen, ist die Frage, ob der Täter ein Asylsuchender ist, sofort politisch aufgeladen