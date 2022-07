Erst Schwörrede , dann Nabada und dann schließlich die langersehntein der ganzen Stadt. Wer vor Ort war, hat gemerkt, dass sich die Menschen nach der zweijährigen Corona-Pause danach gesehnt haben, ihr traditionelles Stadtfest ordentlich zu zelebrieren. Doch das hat leider auch dazu geführt, dass viele die Party am Abend gar nicht mehr mitbekommen haben, weil sie bis dahin schon zu früh und zu vielgetrunken hatten. Andere haben ebenfalls über die Stränge geschlagen und so hat die Polizei in ihrer Bilanz der nächtlichen Einsätze einiges zu verbuchen. Wie oft musste die Polizei in Ulm am Schörmontag eingreifen? Und was genau war passiert?