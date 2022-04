Ob in der Fußgängerzone, an der Donau oder im Fischerviertel: Überquellende Mülleimer mit Essensschalen und Pappbechern sind vielen in der Stadt ein Dorn im Auge. Mit den To-go-Angeboten in der Corona-Pandemie habe dieses Problem zugenommen, berichtet Petra Schmitz vom städtischen Agenda-Büro....