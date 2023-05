Der Fall in Illerkirchberg hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt: Am Montag, 05.12.2022, wird die 14-jährige Ece auf dem Weg zur Schule erstochen. Ihre 13-jährige Freundin überlebt schwer verletzt nur knapp. Ein 27-jähriger Mann aus Eritrea, der in einer Asylunterkunft neben dem Tatort lebte, wurde wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Ab dem 2. Juni muss er sich vor dem Landgericht Ulm verantworten. Was genau ist am Tattag Ende des vergangenen Jahres in Illerkirchberg passiert? Die Chronologie des Mordes im Überblick.