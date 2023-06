Mit Spannung wurde am Dienstag, 13.06.2023, der Beginn des zweiten Prozesstages rund um den Mord an der 14-jährigen Ece erwartet. Erneut waren zahlreiche Reporter und Kamerateams im Landgericht Ulm erschienen, um über das Verfahren mit Wolfgang Tresenreiter als Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm zu berichten.

Wie bereits von seiner Anwältin Corinna Nagel aus Geislingen an der Steige angekündigt, äußerte sich der 27 Jahre alte Angeklagte in dem spektakulären Prozess um den Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg am Dienstag nicht zu den Tatvorwürfen. Der junge Eritreer wollte an diesem zweiten Prozesstag zunächst auch keine Angabe zu seiner Person machen. Aber es sagten mehrere geladene Zeugen aus.

Angeklagt ist der Mann wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Dezember zwei Mädchen mit einem Messer attackiert zu haben. Ece überlebte den Angriff nicht, ihre 13 Jahre alte Freundin konnte schwer verletzt fliehen.

Acht Zeugen: Aussagen am zweiten Prozesstag zum Ece-Mord

Geladen waren am zweiten Verhandlungstag laut einer Sprecherin des Landgerichts Zeugen von Polizei und Spurensicherung, aber auch Zeugen, die etwas zum Motiv des Angeklagten sagen könnten

So berichtete der psychiatrische Gutachter, Dr. Peter Winckler, was der Angeklagte ihm zum Tathergang und zum Motiv gesagt hatte – es entspricht im Wesentlichen der bereits bekannten Darstellung der Anklage: Der Angeklagte, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war, habe an jenem Tag mit einem Messer im Landratsamt einen Reisepass für eine geplante Hochzeit in Afrika erzwingen wollen. Als er sein Haus verließ, traf er auf Ece und ihre Freundin und stach zu.

Der Angeklagte soll angenommen haben, dass die Mädchen sein Messer gesehen hätten. Daraufhin habe er spontan beschlossen, die Mädchen zu töten, damit sie nicht die Polizei verständigen und so seinen Plan durchkreuzen konnten.

Laut dem Gutachter hatte der Angeklagte von gesundheitlichen Problemen berichtet, die ihn belastet hätten. Darunter seien auch sexuelle Probleme gewesen. Von einer Heirat habe er sich erhofft, dass diese verschwänden.

Emotionale Belastung: Polizeibeamter berichtet vom Eintreffen am Tatort

Außerdem sagten zwei Polizeibeamte aus: Einer davon gehörte zur ersten Streife, die am Tatort in Illerkirchberg eingetroffen war. Er sagte, der Einsatz habe ihn emotional mitgenommen. Er berichtete weiter, dass die Festnahme selbst das SEK vorgenommen habe.

Weitere Informationen folgen

Beim Prozessauftakt Anfang Juni war lediglich die Anklageschrift verlesen worden. Ein Urteil in dem Verfahren könnte am 4. Juli fallen.